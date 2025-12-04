周杰倫深V大露精實胸肌、無預警丟喜訊，粉絲陷瘋狂！陳庭妮美背線條超仙、秒殺手機容量

（圖／攝影侯世駿）

台北101今晚閃到不行！DIOR旗艦店的年度節慶酒會，簡直是星光炸裂的時尚嘉年華。全球代言人周杰倫一現身，全場尖叫音量直接破表。他身穿深V西裝、胸前霸氣大開，精實胸肌若隱若現，氣場狂飆、現場瞬間變成追星現場。

（圖／攝影侯世駿）



他一走出來，尖叫聲像跨年倒數，手機狂拍根本停不下來。周董還笑說：「身上這件外套很獨特，如果比較害羞可以內搭，但因為走秀麻豆沒穿…所以我也沒穿。」一句話讓現場粉絲陷入瘋狂狀態。

受訪時他更無預警丟出喜訊表示新專輯準備中，預計明年3-4月推出，就是要送給歌迷禮物。這句話一出，全場尖叫分貝更是衝破101天花板！

（圖／攝影侯世駿）





緊接著，DIOR台灣時尚暨保養品牌大使陳庭妮優雅現身， 散發仙氣滿分，成為全場閃光燈焦點。一身黑色緞面上衣，背後有小露背的性感設計，加上立體彩色花朵刺繡裙，整套像藝術品一樣。受訪時表示很喜歡身上這顆包！設計簡約、耐看，又有多種背法，細節也做得很美，非常驚艷。

（圖／攝影侯世駿）

新生代女星林奕嵐表示今天這套就是「碰撞美學」！休閒的灰色條紋上衣配上超優雅的白色立體花朵裙，手上這個綁了蝴蝶結的Lady Dior更是甜到不行，完全符合自己最近越來越少女的狀態。她分享平常穿衣也愛混搭，越休閒配越甜美越好玩。

（圖／攝影侯世駿）





Dior全新節慶裝置以奇幻花園為靈感，融合籐格紋、Dior Oblique 緹花、法式印花與八芒星等經典符碼，呈現時裝、珠寶、腕錶與家飾作品，打造充滿魔法與祝福的 Dior 節慶世界。從櫥窗到店內，每一處都閃耀著節慶光芒，帶來跨越現實與夢境的佳節氛圍。

（圖／品牌提供）





