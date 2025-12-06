小紅書不配合打詐被禁 鄭麗文轟獨裁：違法違憲！完全沒有程序正義

記者陳思妤／台北報導

「小紅書」涉入詐騙1706件，金額高達2.4億元，資安監測不合格，母公司對於內政部函請提出改善作為還已讀不回，依《詐欺危害防制條例》被停止解析及限制接取，暫定1年。不過，國民黨主席鄭麗文今（6）日痛批，政府難道不需要依法行政嗎？這中間違法、違憲，完全沒有程序正義，再次暴露出民進黨政府的這種獨裁心態。

內政部長劉世芳昨強調，按照行政程序，把通知函送到小紅書上海母公司已經是完成行政程序，完成程序後就按照方式請數發部跟TWNIC幫忙，限制接取及禁止解析，這都是在《詐欺危害防制條例》第42條規範的範圍內，「我們是依法行政」。

劉世芳強調，在台灣有按照台灣規範，而小紅書沒有任何法定代理人，還已讀不回，從來不管台灣法治，「視我們打詐條例於無物，這樣的一個小紅書值得我們去支持它嗎？當然不值得！」

行政院長卓榮泰昨天也說，小紅書完全不理會政府的任何要求，而TikTok雖然對政府的要求會有所回應，但如果只是有回應卻不改善，「我們也不能容忍」。

對此，鄭麗文今天上午在苗栗接受媒體聯訪時大嗆，「卓院長的談話，充分暴露出他威權、反民主的心態」。她表示，過去民進黨想要推數位中介法，已經引起全網暴動跟反彈，但不死心，還要繼續打著國安跟反詐口號，繼續進行網路言論相關箝制，如今更是直接要封殺平台。

「所謂的打詐根本只是幌子！」鄭麗文批評，真正詐欺嚴重的不去管，也管不動，不過就是意識形態作祟，挑了小紅書跟抖音，大家都看得懂。她怒指，為什麼民進黨對台灣孩子、年輕人這麼沒有信心？到底在怕什麼？

鄭麗文轟，這樣的心態被大家形容是不是要進行數位戒嚴，反民主對台灣是不會有好處的，如果不改變這樣的心態，「難道這就是賴總統口中的打掉雜質、洗滌人心的系列作法嗎？」

鄭麗文還稱，憑什麼想要打壓誰就打壓誰、想沒收誰就沒收誰，台灣難道不是一個法治社會嗎？政府難道不需要依法行政嗎？她說，「這中間違法、違憲，完全沒有程序正義，再次暴露出民進黨政府的這種獨裁心態！」

