川普偏俄! 澤連斯基將赴倫敦晤歐洲領袖 克宮盛讚川普新戰略引北約不安

烏克蘭總統澤連斯基（左）法國總統馬克宏夫婦(右)。資料照片。 圖：翻攝自 X《News18》

[Newtalk新聞] 烏克蘭總統澤連斯基預計於週一前往倫敦，與多名歐洲領袖會面，展現陣線團結。此行正值美國總統川普指責他未閱讀最新和平提案之際，而克里姆林宮同時對華府新的國安戰略表示肯定，使歐美外交氣氛更加震動。相關內容來自《有線電視新聞網》 ( CNN ) 報導。

川普週日批評澤連斯基，原因是美烏代表於邁阿密舉行的談判在安全保證、領土問題等核心項目上毫無突破。他說：「我們已與俄羅斯總統及烏克蘭領導人，包括……澤連斯基總統談過。我必須說，我有點失望，澤連斯基總統到幾個小時前為止仍未閱讀提案。」川普並稱，俄羅斯本想取得整個烏克蘭，他相信莫斯科「對和平計畫沒意見」，但「不確定澤連斯基是否沒意見」。

廣告 廣告

美國總統川普。 圖：翻攝自騰訊新聞@直新聞

就在川普這番談話前後，克里姆林宮明顯釋出友善訊號。《有線電視新聞網》 ( CNN ) 報導指出，美方最新國安戰略重新定位對歐態度，放棄歷屆政府將俄羅斯列為威脅的用語，改述為「歐洲國家認為莫斯科是生存威脅」，並強調美國是重建歐洲穩定與與俄羅斯戰略平衡的核心角色。俄方發言人 Peskov 對此高度讚許。他稱川普是「強勢的」領導人，並說：「我們看到的調整，在許多方面與我們的觀點一致。」他甚至表示，或許可期待這一方向成為推動烏克蘭和平的一項「適度保證」。

美國總統川普（右），與俄羅斯總統普丁（左），針對俄烏戰爭問題上皆同意和平協議。 圖：翻攝自 @whyyoutouzhele X 帳號(資料照)

不過歐洲領袖對這種時機點並不放心。美國在和平談判中扮演主導角色之際，卻同步採取更強硬的對歐姿態，引發談判走向被扭曲的疑慮。

法國總統馬克宏表示，澤連斯基週一抵達倫敦時，將與他、英國首相 Starmer、德國總理 Merz 一同「盤點現況，並檢視以美方斡旋架構所進行的談判」。烏克蘭方面說，邁阿密談判在週六結束，但「沒有任何突破」。烏克蘭駐美大使 Stefanishyna 在談判結束後指出，「困難問題仍在」，雙方仍努力尋找「可行且可接受的解方」。她說，主要挑戰涉及領土與安全保證，細節將於資訊完整後再公布。

這場談判自週四展開，雙邊代表包括美國特使 Witkoff、川普女婿 Kushner，以及烏方官員 Umerov 與 Hnatov。領土與安全保證一直是和平協議最大阻礙。基輔方面強調，正義的終局必須包含可信賴的安全承諾，且不會再讓出任何領土；普丁則在本週早些時候再度宣稱，將以任何方式奪下烏東頓巴斯地區。

美國中東問題特使威特科夫(前右)與川普女婿庫許納(前左) 3 日前往克里姆林宮，與包含總統普丁在內的俄羅斯官員針對和平計畫進行會談，但與領土控制相關的提議卻遭俄羅斯方面直接反對。 圖：翻攝自 @visionergeo X 帳號

馬克宏直言，俄羅斯當前的作風顯示其「把自己鎖在升高衝突的路線上，不在尋求和平」。他強調，歐洲「必須持續對俄羅斯施壓」，因為烏克蘭戰局攸關整個歐洲的安全。

據《有線電視新聞網》 ( CNN ) 匯整烏克蘭地方當局資料，至少有 7 人喪生，另有十餘人受傷。澤連斯基說，俄軍過去一週已出動超過 1,600 架攻擊無人機、約 1,200 枚滑翔炸彈及近 70 枚飛彈，主要針對維持日常生活所需的基礎設施。

烏克蘭能源部指出，週六多個地區的電力設施遭攻擊，包括奧德薩、切爾尼戈夫、基輔、哈爾科夫、第聶伯羅與尼古拉耶夫等區域均有停電。週日，全國各地包括基輔都被迫實施停電輪班，首都居民一度無電可用約 12 小時。烏軍同日表示，夜襲中命中俄國重要的梁贊煉油廠，但莫斯科尚未回應。

俄羅斯攻擊基輔，造成無辜平明傷亡。 圖：翻攝自Ｘ

與此同時，歐洲多國也面臨不明無人機靠近海岸線的連串事件，愛爾蘭及法國近期都再度出現疑似偵察行動。歐盟執委會主席馮德賴恩稱這些未明飛行器活動屬於「混合戰」。其中包含在澤連斯基專機準備降落都柏林之際、以及疑似接近法國大西洋核潛艦基地等事件。儘管歐洲官員懷疑俄羅斯涉入，但目前沒有任何無人機被擊落或回收。普丁過去則曾嘲諷相關指控。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

日抗議戰機遭雷達鎖定後 遼寧艦突掉頭「北上」威脅! 北京還連3駁 : 日作賊喊捉賊

麻生太郎力挺高市早苗! 北京不爽批 : 右翼挑釁不思悔改 為軍國主義招魂