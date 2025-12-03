東北季風增強+高壓 今晚至明晨北台灣低溫探12度

生活中心／綜合報導

受東北季風增強及高壓影響，今晚開始全台將有感變冷！氣象署預估週三晚間至週四是最冷時刻，各地低溫將下探14至16度，北台灣有機會下探12度，預計週六週日氣溫回穩，下周一東北季風又再增強，北台灣將再度明顯降溫。

羊肉下鍋燙一下，天氣冷颼颼，煙霧飄散下，光看就暖呼呼，加點薑絲端上桌給客人品嚐。民眾：「（今天天氣如何）涼涼的，（冷天吃一碗感覺如何）很好啊，今天天氣起來就突然變滿冷的，因為我們昨天有來今天再來。」濕冷天氣就想來一晚羊肉湯，彰化花壇知名羊肉湯攤一早就出現人潮，業者直呼天氣越冷生意是越好，就希望大家吃了整個身體都暖和舒暢起來。因為東北季風，伴隨華南中層水氣，周三越晚會越冷！

廣告 廣告





東北季風增強+高壓影響 今晚至明晨北台灣低溫探12度

天冷來一碗熱騰騰的羊肉湯，是許多民眾一大享受。（圖／民視新聞）





氣象署資深預報員朱美霖：「今天晚間這樣子的高壓梯度，會開始南下到華南沿海這一帶，也因此在今天晚間受到，這一波高壓的影響之下，氣溫上面會進一步的下降，周四周五還有一波的高壓，再補充下來所以說這段期間，在北台灣周四周五的氣溫回升，都是比較不明顯的。」受到這波冷空氣影響，週四到週五，西半部及宜蘭14到18度，花東及澎湖18到20度，金門13到14度，馬祖12到14度，預計要到周末，早晚低溫偏涼之外，氣溫才慢慢回升，但週一東北季風再增強，將會再冷一波。





東北季風增強+高壓影響 今晚至明晨北台灣低溫探12度

天氣冷颼颼，北台灣低溫將下探12度。（圖／民視新聞）





氣象署資深預報員朱美霖：「下一波東北季風的影響，主要是在北台灣的白天氣溫，略為下降一兩度左右，所以感受上面北台灣，會整天比較偏涼到舒適，其它各地還是要留意，早晚溫差的情形。」強冷空氣南下，水氣減少，清晨輻射冷卻加成，部分地區低溫將下探12度。兩波東北季風儘管未達大陸冷氣團等級，仍提醒民眾出門注意保暖。

原文出處：東北季風增強+高壓影響 今晚至明晨北台灣低溫探12度

更多民視新聞報導

高中生考卷寫「中華民國」被扣分！挨轟活該下場曝

東北季風挾冷空氣南下！北台降到14度 水氣今晚達高峰

東北季風增強！專家：夜晚低溫下探12度、高山有降雪機率

