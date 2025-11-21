林岱樺從政故事：承父志念、初心不變 昨晚臉書影片談清苦家學與「為民而政」的堅定信念

【記者 王苡蘋／高雄報導】民進黨立委林岱樺日前在臉書發布一支溫暖而深刻的影片，分享她之所以踏入公共服務最根本的力量來自家庭、尤其是父親林三郎的影響。影片上線後，引發許多網友共鳴與轉分享，不少留言直呼「看完懂了她一路走來的堅持」。

林岱樺在影片中談到，父親出身農家，家中務農維生，生活拮据到連當年15元的大學入學考試報名費都付不出來。父親因同學相邀希望一起報考，但囊中羞澀，最後只得典當一支珍愛的鋼筆，才踏進人生的第一個轉折。

她說，父親返家時語帶沉重地對祖母說：「我們家很窮。」正是這句話，讓父親立下「要改變家庭、要認真讀書」的堅定決心，也成為他日後服務鄉里最重要的精神力量。父親因學習會計，在擔任地方公務職務時，對財政民生的務實掌握，也深深影響她的治理思維。

「父親影響我最大的一件事，就是告訴我：政治人物不能解決人民問題時，就沒有存在的必要。」林岱樺在影片中強調，這句話她始終謹記在心，也是她從政迄今最不曾動搖的價值。

她也引用古語：「天聽自我民聽，天視自我民視。」她認為，人民看見的，就是天看見的；人民訴說的，就是應該被聽見的聲音。政治人物的義務，就是讓人民的苦與困，不被忽視。

林岱樺表示，「了民所苦、解民所困」不僅是她的從政座右銘，更是她推動每一項政策的最大動力。她相信，唯有走進基層，真正理解人民的生活處境，政策才能對症下藥，不空轉、不漂浮。

昨晚的影片中，她娓娓道來父親的故事，也分享自己每一次進入國會審議法案、質詢時，心裡永遠記得的一句話：「如果不能替人民做到更多，那我們憑什麼站在這裡？」這份初心與反思，也成為許多民眾留言支持她的理由。

林岱樺表示，父親的生命軌跡讓她深刻明白，台灣有太多家庭曾經或仍在面對與她家相似的困境，而這正是她每天努力的方向，讓孩子的未來不再因貧困受限，讓所有努力的人都能看到希望。林岱樺FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/share/v/14Rds1PmfEk/?mibextid=wwXIfr。（照片來源╱截圖於林岱樺FB粉絲專頁）