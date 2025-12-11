臉書網頁版當機！部分用戶頁面突顯示「無法正常運作」 網怒吼：完全不能用

【緯來新聞網】今（11日）有不少人在Threads上反映，臉書網頁版出現異常情況，無法順利登入，頁面僅停留在白色畫面，上頭跳出系統訊息「Sorry,something went wrong.Were working on getting this fixed as soon as we can」。許多使用者表示從早上開始便陸續遇到同樣問題，顯示服務運作不穩。

臉書當機。（圖／翻攝畫面）

討論串中許多用戶直呼困擾，不少留言驚呼「臉書當機了嗎？頁版都進不去了」、「臉書大當機」、「很好！臉書大當機了」、「臉書網頁版大當機」，甚至有人半開玩笑說「網頁版進不去了」、「臉書網頁版掛了」反映此次故障影響範圍不小，網友紛紛湧入其他社群平台尋求資訊與狀態更新。

臉書當機。（圖／翻攝畫面）

目前外界正持續關注相關修復進度，官方尚未公布當機原因，後續結果仍待進一步說明。

臉書當機。（圖／翻攝畫面）

