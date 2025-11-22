金馬獎2025／解讀第62屆金馬獎頒獎典禮：大膽的給獎！用電影改變世界的決心！
【文 / 膝關節】作為全球華語影視製作最高殿堂的金馬獎，每年評審團最後給出的得獎決定往往能代表一部作品、一個電影工作者，甚至是整個國度對影視製作的自信格局。今年金馬獎入圍大贏家《大濛》最後拿下最佳劇情片、原著劇本、最佳美術與造型，這齣還原民國40年代的白色恐怖時代作品，給予這個沈重議題新的切入觀點，令人動容也佩服！
延續《大濛》監製葉如芬女士獲獎時，引用了宮崎駿大師說過的一段話：
「你得有用電影改變世界的決心，即使最後什麼都沒改變。這才是身為電影製作者的意義。」
《大濛》切入台灣整個國族傷痛的原爆點，沒有刻意煽情控訴，而是透過兩個小人物的萍水相逢，深刻地展現人性溫暖善良的性格陳述。
導演陳玉勳是創作整個故事的起源，拿下最佳原著劇本實至名歸。重現民國40年代的美術、造型團隊更是幕後功臣，滿滿的製作細節，每一格畫面都能看到劇組的極致誠意。
其實今年入圍作品一字攤開時，似乎很難猜出本屆大贏家。畢竟某些獎項上很難拿捏評審共識。但細論每個獎項的得主，也算是該片的重要亮點。特別是本屆影帝后兩獎。
張震到了美國紐約拍攝《幸福之路》，完全融入該角色的生活感，演得十分投入且有鬆弛感。這位在異鄉打拼的爸爸，在故事中短短兩天遭遇各種狗屁倒灶不順心，張震的沮喪憂鬱，卻又必須在年幼女兒面前給足樂觀想像。
中國女星范冰冰多年前跟金馬獎執行委員會曾有一段「吹風機奇緣」，搞到變成新聞媒體焦點，甚至也被貼上標籤，正當外界揣測金馬獎會不會介意這段往事時，最後證明評委就戲論戲，一點也不受制於過往糾結。
范冰冰為了馬來西亞作品《地母》洗盡鉛華，皮膚曬到黝黑，從口音調整成一位道地農婦，幾幕神靈祭拜的祈禱巫術經文，都證明她試圖扭轉昔日的自己。
難怪當她在台上透過導演張吉安電話連線時，會說出那句發自內心懇切的「我想重新開始」，這句話也對照了多年前因為陰陽合約之後，被中國封殺貼上劣跡藝人的心聲。事實上，這次范冰冰入圍女主角之後，也被外界格外放大是否參與本屆金馬典禮。雖然沒有正式成行，但也給足話題。
畢竟中國影人受到報名阻礙，是2018年第55屆最佳紀錄片獲獎者傅榆的致辭風波影響之故，被中國官方對金馬獎貼上政治標籤。導致這些年中國電影和人員無法參加，甚至連與中國製作有高度相關的香港製作都一律禁制，使得這些年能來金馬的作品都屬於另類「擦邊球」，要嘛中國或是香港的獨立製作，不然就是中港藝人參與其他東亞地區的作品。
這也是這些年來，入圍影帝后大獎中知名度最高的一位，恭喜范冰冰，金馬這一頁翻過去了，接下來就看中國當局何時才會真正翻過歷史新頁。
其他幾個給獎，也給的非常有意義。
包括香港導演李駿碩在《眾生相》用極度寫實露骨的同志性愛，融合討論國族政治議題。最佳新導演Lloyd Lee Choi在《幸福之路》描繪華人在美國社會的底層窘迫困境。兩位導演的切角都是極度真誠，兩部故事也在導演調度下傳遞新的生命力量。
值得一提的，是有著另類巧合的范冰冰與陳雪甄以馬來西亞作品《人生海海》拿下本屆最佳女配角。
這兩位「非」馬來西亞演員靠著演馬來西亞角色拿獎，如果還加上第六十屆的影帝吳慷仁也是靠《富都青年》中的馬來西亞角色封帝。可見演馬來西亞角色似乎也成了另類得獎幸運槓桿機會呢！
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
全球首例「禽流感傳人」病危！症狀、來源曝光…專家嘆：恐變異不可預測
國際中心／綜合報導美國華盛頓州近日通報全球首起人類感染 H5N5 型禽流感（Avian Influenza）病例。當局指出，這名居民的檢測結果證實帶有 H5N5 病毒株，過去這種亞型病毒僅在野鳥或家禽中被發現，從未出現在人類身上。專家認為，這起案例再次顯示病毒演化的高度「不可預測性」，該名男子的症狀及來源也曝光。民視 ・ 1 天前
金馬獎／范冰冰不來了！導演張吉安鬆口：會以特別方式出現
第62屆金馬獎今（22）日舉行頒獎典禮，范冰冰以《地母》入圍最佳女主角，究竟會不會出席典禮成為一大焦點，對此，導演張吉安也做出回應。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
金馬紅毯／5美曝光！林依晨產後5月逆襲「透視爆乳」李千娜優雅純白登場
第62屆金馬獎頒獎典禮將於今（22）日於臺北流行音樂中心舉行，來自全世界四面八方的影人齊聚一堂，眾多女星以截然不同的風格優雅亮相，其中五位女星最受矚目，不論氣質、造型或戲劇代表作都引發討論，紅毯5美也曝光了。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬62／首獲金馬獎陳雪甄「配角發光」感言惹哭網友 雙喜臨門兒子也獲金馬
陳雪甄以電影《人生海海》勇奪「最佳女配角獎」，而且是獲評審團15票一致通過，這也是她演藝生涯首度獲得金馬獎的肯定。陳雪甄在慶功宴上接受訪問時表示，這讓她有一種努力這麼多年終於被看見、被肯定的感覺，更笑稱現在只想要好好地喝一杯慶祝。不過，陳雪甄坦言還沒想到獎座要放在哪，「我家已經沒空間了，可能要喬一下。」鏡報 ・ 1 天前
金馬62／接到李安祝福秒變迷妹 范冰冰自嘲：有去沒拿、不來反而拿獎
第62屆金馬獎頒獎典禮，張震以電影《幸福之路》二度封帝，慶功宴上他分享自己去拜了3間廟，還從廟裡拿來一顆糖果，沒想到變成他的幸運物；范冰冰以《地母》摘下最佳女主角，不過因工缺席頒獎典禮，只能透過電話連台視新聞網 ・ 20 小時前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
突發噩耗羅晉父親在北京去世 唐嫣微博IP卻在上海惹人擔心
突發噩耗羅晉父親在北京去世 唐嫣微博IP卻在上海惹人擔心娛樂星聞 ・ 1 天前
大咖藝人全在台灣！有梁朝偉夫婦、關之琳邱淑貞
香港銀色夫妻檔梁朝偉、劉嘉玲，還有女神關之琳、邱淑貞與大女兒沈月，以及香港金像獎影后袁詠儀都是座上賓，這些大咖名人全都聚集在台灣，參加好友Margaret & David喜酒，連張小燕、張清芳也都來了。資深藝人李明依昨在臉書開心透露，多年閨蜜好友兒子的婚宴，太美好太開心了，幾乎所有好姐妹都盛裝出席，自由時報 ・ 3 小時前
基隆宮廟驚傳巨響！80歲老翁拜拜後「引爆身上物」倒地重傷
監視器畫面顯示，一早宮廟前已聚集附近住戶。老翁獨自站在天公爐前參拜，結束後疑似掏出打火機點燃胸前爆裂物，短暫冒煙後立即引發巨大爆裂聲響，老翁當場仰倒，濺出大量血跡。一旁民眾受到驚嚇，見老翁倒地，立刻報案求救。消防人員到場後，發現現場血跡斑斑，老翁臟器外露...CTWANT ・ 1 天前
金馬獎2025／「因為電影給了我幸福！」 金馬62典禮15大感人金句出爐
金馬獎2025／「因為電影給了我幸福！」 金馬62典禮15大感人金句出爐Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
金馬62慶功｜張震「幸運物」助攻稱帝 連跑3間廟足跡曝光
張震昨晚（ 11╱22）以《幸福之路》拿下第62屆金馬獎「最佳男主角」，這也是他的第2座影帝，今凌晨慶功宴上他秀出「幸運物」是1顆糖，而且還跑了3間廟，「我常常去自己家旁邊的土地公廟，幾乎每天都會去，平常每年會去拜南港的聖母宮，我今天帶的『lucky物』是南港奉天宮的，但我去拜拜都是拜平安、身體健康，那天是拜完看到桌上有糖果就順便拿了1個，這個糖應該會跟獎座放一起」。他也透露有為劇組準備幸運物，「我買了6頂順澤宮的帽子送他們，他們戴還蠻好看的」。太報 ・ 1 天前
林依晨無緣影后！霸氣喊「會站在這裡一輩子」：遲早會拿到
第62屆金馬獎頒獎典禮昨（22）日登場，本屆最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，入圍之一的林依晨產後短短五個月便強勢回歸，以藍紫漸層雕花禮服驚艷全場，不過最終影后由《地母》范冰冰拿下，與影后頭銜擦身而過。不過林依晨也不灰心，霸氣喊話「反正我會站在這裡一輩子，遲早會拿到」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
TWICE高雄開唱驚喜滿滿！周子瑜手寫信吐10年心路歷程 「火苗差點熄滅」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導韓國人氣團體TWICE昨（22）日於高雄世運主場館開唱，而這也是台灣成員周子瑜出道10年以來首度回台開演唱會。而她一開場便以...FTNN新聞網 ・ 1 天前
「死亡之組」僅差臨門一腳！林依晨無緣金馬影后 霸氣喊「遲早會拿到」
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導第62屆金馬獎頒獎典禮於昨（22）日晚間在臺北流行音樂中心盛大舉辦，眾多影視演員齊聚一堂，本屆最佳女主角入圍者名單...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
金馬慶功》入圍7項全摃龜！林依晨再次落馬 張孝全被虧不甘心
第62屆金馬獎22日落幕，張孝全、林依晨主演的《深度安靜》入圍男女主角、男配角獎等7項大獎，可惜最終全數「摃龜」。林依晨、張孝全、監製瞿友寧、導演沈可尚在典禮後出席慶功宴，臉上難掩失落表情，但也對彼此信心喊話。中時新聞網 ・ 1 天前
《2025苗栗耶誕城》再升級 王彩樺攜女登台嗨唱
王彩樺也展現高度誠意，將帶著女兒黃于庭一起在《2025苗栗耶誕城》亮相演出，黃于庭憑藉甜美外型而被封為「最美星二代」，對此王彩樺透露女兒小時候就被說長大會當明星：「于庭大概在4、5歲的時候，有位很有名的老師就跟我說『妳以後是星媽』，我心裡還想說怎麼可能。」而她...CTWANT ・ 19 小時前
中國演員范冰冰奪金馬影后！賴清德：在自由之地看見每種故事
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導第62屆金馬獎昨(11/22)舉行頒獎典禮，台灣演員張震、中國演員范冰冰分別拿下影帝、影后，總統賴清德表示，今年的獎項得主來...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
金馬獎側寫／曾敬驊慶功訪問才剛結束 「抱著獎座走出店外」親自向粉絲道謝
曾敬驊以《我家的事》拿下第62屆金馬獎最佳男配角獎，結束典禮後的慶功宴，他收起激動的淚水，心情平靜許多。媒體訪問結束後，大家本想找他合照，卻一時不見人影，後來才發現，他已經走出店外，向等候多時的粉絲表達感謝。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
金馬62／林依晨、張孝全主演《深度安靜》入圍7項全摃龜 瞿友寧不捨發聲
導演暨編劇沈可尚在拍了25年紀錄長片與短片後，找到非拍不可的題材，多年後他的首部劇情長片《深度安靜》終於問世。《深度安靜》也在本屆金馬獎入圍7項大獎，包含最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳新導演、最佳改編劇本、最佳攝影以及最佳美術設計，不過最後全數零得...CTWANT ・ 1 天前
港台影星齊聚！ 現身豪華婚宴...梁朝偉夫婦、邱淑貞都到場
昨（23日）台灣、香港人氣明星全都聚集在台北寒舍艾美酒店，包含梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞、鍾鎮濤、張小燕、張清芳等人，都來到台灣參加婚禮，根據資深藝人李明依的說法，這次大家齊聚，是來參加閨蜜兒子的婚禮。中天新聞網 ・ 2 小時前