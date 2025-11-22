金馬獎2025／解讀第62屆金馬獎頒獎典禮：大膽的給獎！用電影改變世界的決心！

【文 / 膝關節】作為全球華語影視製作最高殿堂的金馬獎，每年評審團最後給出的得獎決定往往能代表一部作品、一個電影工作者，甚至是整個國度對影視製作的自信格局。今年金馬獎入圍大贏家《大濛》最後拿下最佳劇情片、原著劇本、最佳美術與造型，這齣還原民國40年代的白色恐怖時代作品，給予這個沈重議題新的切入觀點，令人動容也佩服！

《大濛》劇組

延續《大濛》監製葉如芬女士獲獎時，引用了宮崎駿大師說過的一段話：

「你得有用電影改變世界的決心，即使最後什麼都沒改變。這才是身為電影製作者的意義。」

《大濛》方郁婷

《大濛》切入台灣整個國族傷痛的原爆點，沒有刻意煽情控訴，而是透過兩個小人物的萍水相逢，深刻地展現人性溫暖善良的性格陳述。

導演陳玉勳是創作整個故事的起源，拿下最佳原著劇本實至名歸。重現民國40年代的美術、造型團隊更是幕後功臣，滿滿的製作細節，每一格畫面都能看到劇組的極致誠意。

其實今年入圍作品一字攤開時，似乎很難猜出本屆大贏家。畢竟某些獎項上很難拿捏評審共識。但細論每個獎項的得主，也算是該片的重要亮點。特別是本屆影帝后兩獎。

張震以《幸福之路》入圍金馬62最佳男主角獎。（圖／甲上娛樂）

張震到了美國紐約拍攝《幸福之路》，完全融入該角色的生活感，演得十分投入且有鬆弛感。這位在異鄉打拼的爸爸，在故事中短短兩天遭遇各種狗屁倒灶不順心，張震的沮喪憂鬱，卻又必須在年幼女兒面前給足樂觀想像。

中國女星范冰冰多年前跟金馬獎執行委員會曾有一段「吹風機奇緣」，搞到變成新聞媒體焦點，甚至也被貼上標籤，正當外界揣測金馬獎會不會介意這段往事時，最後證明評委就戲論戲，一點也不受制於過往糾結。

范冰冰為了馬來西亞作品《地母》洗盡鉛華，皮膚曬到黝黑，從口音調整成一位道地農婦，幾幕神靈祭拜的祈禱巫術經文，都證明她試圖扭轉昔日的自己。

范冰冰以《地母》勇奪第62屆金馬獎影后。（圖／金馬執委會提供）

難怪當她在台上透過導演張吉安電話連線時，會說出那句發自內心懇切的「我想重新開始」，這句話也對照了多年前因為陰陽合約之後，被中國封殺貼上劣跡藝人的心聲。事實上，這次范冰冰入圍女主角之後，也被外界格外放大是否參與本屆金馬典禮。雖然沒有正式成行，但也給足話題。

畢竟中國影人受到報名阻礙，是2018年第55屆最佳紀錄片獲獎者傅榆的致辭風波影響之故，被中國官方對金馬獎貼上政治標籤。導致這些年中國電影和人員無法參加，甚至連與中國製作有高度相關的香港製作都一律禁制，使得這些年能來金馬的作品都屬於另類「擦邊球」，要嘛中國或是香港的獨立製作，不然就是中港藝人參與其他東亞地區的作品。

這也是這些年來，入圍影帝后大獎中知名度最高的一位，恭喜范冰冰，金馬這一頁翻過去了，接下來就看中國當局何時才會真正翻過歷史新頁。

《地母》范冰冰

其他幾個給獎，也給的非常有意義。

包括香港導演李駿碩在《眾生相》用極度寫實露骨的同志性愛，融合討論國族政治議題。最佳新導演Lloyd Lee Choi在《幸福之路》描繪華人在美國社會的底層窘迫困境。兩位導演的切角都是極度真誠，兩部故事也在導演調度下傳遞新的生命力量。

值得一提的，是有著另類巧合的范冰冰與陳雪甄以馬來西亞作品《人生海海》拿下本屆最佳女配角。

《人生海海》透過久別重逢的姊弟，為了替父親辦喪禮，重溫了馬來西亞古今的各種局面，也點出活在其中的荒謬與無奈。（金馬獎執委會提供）

這兩位「非」馬來西亞演員靠著演馬來西亞角色拿獎，如果還加上第六十屆的影帝吳慷仁也是靠《富都青年》中的馬來西亞角色封帝。可見演馬來西亞角色似乎也成了另類得獎幸運槓桿機會呢！

《富都青年》(甲上提供)

