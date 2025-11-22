韓劇《模範計程車3》原班人馬！系列最終章回歸，港日超強卡司驚喜客串
韓劇《模範計程車3》系列最終章11月21日正式開播，讓許多劇迷再度期待彩虹運輸的登場。李帝勳、金義聖、表藝珍、張赫鎮、裴侑藍等原班人馬全面回歸，延續前兩季的火熱人氣。《模範計程車》的吳相浩編劇也三度執筆，確保復仇代理的故事線延續一致世界觀。
此外，本季更加入日本、香港多位重量級客串演員，使劇情尺度與動作場面全面升級，特別整理「韓劇《模範計程車3》12大劇情推薦看點」！
韓劇《模範計程車3》劇情推薦1.
私人復仇代理
改編自同名網路漫畫，延續系列核心設定，再次聚焦於地下秘密復仇組織「彩虹運輸」，由代表理事「張省哲」領軍，搭配計程車司機「金道奇」、天才駭客「安高恩」，以及維修室工程師「崔慶久」與「朴鎮彥」，只要一通電話，他們便會啟動縝密的復仇計畫，替無法獲得法律保護的受害者討回公道。透過臥底、布局與策略性行動，彩虹運輸讓加害者付出代價，替冤枉受害者完成報復的私人復仇代理劇！
韓劇《模範計程車3》劇情推薦2.
李帝勳
李帝勳飾演金道奇，前陸軍士官學校及特種部隊軍官出身、以「5283」作為行動代號的代表司機，擁有絕佳的判斷力與沉著冷靜，不論陷入任何危機都能瞬間分析並找出突破口。他的行動方式常帶著幽默與反轉，即使面對強敵也能切換不同身分潛入敵營，展現極強的滲透能力，與他合作的成員也會配合他的計畫逐步執行！
韓劇《模範計程車3》劇情推薦3.
金義聖
金義聖飾演張省哲，彩虹運輸代表理事，也是犯罪受害者支援中心「青鳥財團」的負責人。他原本出身富裕家庭，卻在年輕時目睹雙親遭連環殺手殺害，並在現場看到凶手毫無悔意地重演犯案過程，從而徹底失去對法律的信任。張省哲因而一手經營父親留下的計程車公司，同時創立受害者支援中心，協助那些遭受傷害卻求助無門的人！
韓劇《模範計程車3》劇情推薦4.
表藝珍
表藝珍飾演安高恩，彩虹運輸的核心駭客，擅長調查、竊取情報、追蹤背景等技術。小小年紀就帶著傷痛步入社會，她原本是普通的高中生，卻因最親愛的姐姐自殺而受到重大打擊，也因此拒絕與父母移民，而在房間內自學電腦駭客技術。後來她被張省哲挖角加入模範計程車團隊，並在替姐姐報仇後逐漸擺脫原先對世界的敵意！
韓劇《模範計程車3》劇情推薦5.
張赫鎮
張赫鎮飾演的崔景求，彩虹運輸的維修工程師，自稱是「彩虹運輸大腦」，原本是汽車企業新車開發組資深研究員。即使身體休息，他嘴巴永遠不會停，擁有精湛的工程技術，負責所有模範計程車的維護與改裝。每當任務啟動，他便會以最高效率為設備升級，並將車輛轉換成最符合行動需求的形態！
韓劇《模範計程車3》劇情推薦6.
裴侑藍
裴侑藍飾演朴振言，彩虹運輸的維修工程師，空公司飛機維修員出身，手工技能出色，甚至能把一台報廢車改造成性能跑車。他沉默寡言，不愛張揚，但在任何任務背後都有他穩定支援的力量。朴振言負責車輛保養、清潔、改裝到協助駕駛等多項任務，是團隊最沉穩且值得依靠的角色。他內心最大的願望便是能與彩虹運輸成員一直待在一起！
韓劇《模範計程車3》劇情推薦7.
韓日港跨國卡司
第三季最大亮點之一，就是加入多位日本與香港知名演員客串，《噬亡村第二季》笠松將飾演日本福岡秘密基金組織的頭目、《交響情人夢》竹中直人飾黑道老大。《好搭檔》張娜拉、《酒鬼都市女人們》尹施允、《屍戰朝鮮》金成圭、《操控遊戲》陰問錫、《Moving》金鍾洙、《惡緣》申柱煥、，以及香港男團MIRROR成員「Edan呂爵安」的客串演出，跨國卡司直接提升本季規模，也讓故事走向更加國際化！
韓劇《模範計程車3》劇情推薦8.
延續真實案件改編
《模範計程車》系列以真實案件改編聞名。第一季曾呈現趙斗淳事件、鹽田奴隸案、N號房事件等社會案件；第二季則加入平澤SPL麵包廠工傷事件、芭達雅殺人案、Burning Sun 事件等議題。這些事件都與社會議題息息相關，因此更能引起觀眾共鳴。第三季同樣延續此風格，不過目前官方尚未公布具體案件內容，使觀眾更期待劇情將挑戰哪些敏感議題！
韓劇《模範計程車3》劇情推薦9.
跨國赴日辦案
從預告片可見，本季的任務橫跨韓國、日本兩地。為調查跨國犯罪組織，金道奇將到日本偽裝求職，並以出租車司機的身份潛入黑社會內部。劇中呈現大量在日本街頭拍攝的動作戲，包括巷戰、追車、臥底等場面，使本季規模看起來比前兩季更加宏大。彩虹運輸也將面對日本當地勢力與跨國犯罪網絡，使任務難度全面升級，也揭露更深層的國際犯罪問題！
韓劇《模範計程車3》劇情推薦10.
金道奇「千面副角色」
《模範計程車》系列的經典看點之一，便是金道奇的各種「副角色」變裝。他曾扮演不同階層、不同職業的角色，利用演技與伪裝成功滲透加害者圈子，最經典的莫過於「王道吉」，預告中已可見「熟悉的老師角色」亮相，讓許多觀眾期待他再次發揮影響力，李帝勳也表示本季將呈現更多強烈又精彩的副角色！
韓劇《模範計程車3》劇情推薦11.
彩虹運輸遭遇史上最大威脅
作為系列最終章，本季將帶來彩虹運輸最大危機。預告中能看到滿是泥土、殘破不堪的模範計程車，引發網友推測基地可能遭到敵方攻擊。與前兩季的樂園信用情報、金沙會不同，第三季的敵對組織可能層級更高、勢力更廣，甚至可能是跨國犯罪網絡。劇中將揭露彩虹運輸被盯上的原因，也將延伸至成員的生死危機，使本季的緊張感遠超前兩季！
韓劇《模範計程車3》劇情推薦12.
原聲帶陣容
原聲帶由 The Rose 主唱兼吉他手「WOOSUNG（金佑星）」率先獻唱首波 OST〈Driver〉，以深沉嗓音與搖滾能量完美烘托劇中的黑色復仇基調。金佑星曾為多部人氣韓劇獻聲，包括《抓住幽靈》的〈Feel My Heart〉、《精神病患者日記》的〈Wanna Be Bad〉、《梨泰院Class》的〈You Make Me Back〉及《IDOL：The Coup》的〈You Are My Star〉，每曲都留下鮮明記憶點！
韓劇《模範計程車3》共16集，11月21日播出。作為系列最終章，本季延續前兩季的硬派風格，加入跨國辦案、日本黑道、豪華客串陣容與更多升級版的真實案件改編。無論是動作場面、角色魅力，還是彩虹運輸的最終命運，都讓觀眾充滿期待！
更多造咖流行媒體報導
10部全糖韓劇推薦《一吻爆炸》老梗卻超甜寵「這部」2分鐘床戲掀熱議
Disney+韓劇10部必看推薦《操控遊戲》根本電影規格「這部」全網封神
其他人也在看
金馬62｜金馬獎2025完整入圍+得獎名單、直播平台一次看
金馬獎直播哪裡看？「第 62 屆金馬獎」即將於 11 月 22 日 在 臺北流行音樂中心 盛大舉行，台灣觀眾可透過 台視頻道 全程收看典禮與星光大道直播。造咖 ・ 1 天前
最潮行李箱搶收！RIMOWA新色好高級、Crash Baggage透明登機箱超敢秀…一次搞定收納與時髦
行李箱推薦：RIMOWA Essential推季節新色，旅行也要高級又好看深受喜愛的RIMOWA Essential 系列，推出兩款全新季節色—Clay 灰礫色與Terracotta 赤陶色，靈感來自大地的自然美。灰礫色低調柔和，就像早晨的土地，簡單卻有質感；赤陶色溫潤飽滿，像陶器經過窯火打磨後的色澤，...styletc ・ 2 天前
金馬62 紅毯紳士對決！張震、張孝全、鳳小岳拼最帥，黃秋生熟男魅力最迷人
如果說金馬獎紅毯是女星們爭奇鬥豔的華麗戰場，那麼對男星而言，就是一場關於品味、剪裁與細節的頂級紳士對決！造咖 ・ 1 天前
金馬62紅毯六美登場！林依晨化身小美人魚，桂綸鎂透視裝性感度破表
「金馬獎」今晚登場，不僅是電影人榮耀加冕的殿堂，當電影的鎂光燈聚焦紅毯上的每一位女星時，究竟誰會是今晚最引人注目的焦點？誰又是今晚的紅毯女王呢？造咖 ・ 1 天前
2025 LYST Q3熱門單品出爐！Taylor Swift求婚洋裝成爆款、秋冬一定要入手樂福鞋
全球時尚搜尋平台 Lyst 公布 2025 年第三季「最熱門單品TOP10」排行榜！除了 Taylor Swift 在求婚中穿的 Ralph Lauren 黑白條紋洋裝上榜外，像是 Nike 就有兩款球鞋上榜，成人人搶購的爆品！究竟前十名有哪些服裝和包款配件上榜，一起下滑看看吧～BEAUTY美人圈 ・ 1 天前
深夜收到老闆line害人壓力爆表！該如何是好？政府給答案
幾乎每個上班族都曾在夜間收到主管的工作資訊，讓人糾結不已。最近一名網友就稱，曾在凌晨2時收到老闆透過Line傳來的工作通知，引發網友熱議，也再次掀起對「下班時間該不該回訊息」的爭議。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
Rosé示範洋裝穿搭4招：聖羅蘭黑色小洋裝＋長靴打造高級約會感
Rosé再度把「洋裝」穿出新高度！以極簡線條搭配高級質感，示範4種洋裝穿搭公式，從約會到正式場合都能輕鬆駕馭。從YSL黑色小洋裝搭配膝上長靴為主角，修長比例與俐落剪裁讓氣質瞬間拉滿，再換上雪紡透膚洋裝，立刻呈現截然不同的風格面貌。Rosé擅長運用「單品更換」創造多層次的視覺效果，既保留洋裝的經典魅力，又增添個人特色。如果妳正在找一套約會必勝穿搭，Rosé的4招洋裝公式絕對值得收藏！bella儂儂 ・ 1 天前
《親愛的X》金裕貞美出新高度！圓肉臉變成上鏡小臉，減肥＋保養重點全公開
《親愛的X》金裕貞一路從童星蛻變為韓劇女神，細看她這幾年的變化，最令人驚艷的莫過於「臉變小、身材線條更俐落緊實」，整個人氣質美貌大升級！而她並不是靠極端節食，而是靠著規律運動＋聰明飲食＋細緻保養，讓身體慢慢緊實、臉型變窄，這次一起看看她的「不臉凹瘦身法」重點！BEAUTY美人圈 ・ 23 小時前
蘋果折疊iPhone「無折痕設計」添賣點 大立光、新日興等可望受惠
供應鏈傳出，蘋果開發折疊iPhone有突破性進展，解決過往非蘋折疊機最受詬病的折痕問題，達到「無折痕設計」，成為市場上第...聯合新聞網 ・ 2 小時前
12星座本周運勢〈11.23~11.29〉
【牡羊座】致勝技巧：心存善念，收穫豐厚。【金牛座】致勝技巧：膽大心細，做好預算。【雙子座】致勝技巧：披荊斬棘，劍及履及。【巨蟹座】致勝技巧：樂於助人，貴人增多。【獅子座】致勝技巧：順勢而為，把握良機…科技紫微網 ・ 1 天前
眼鏡行老闆社群留言性羞辱黃捷 結果呢結果呢？判有罪下場曝
即時中心／徐子為報導高雄某眼鏡行業者今年4月21日晚間在社群上留言，嘲諷民進黨籍高雄立委黃捷「我真懷疑黃捷以前小的時候有被老兵OOOO過，所以他才會這麼恨國民黨」，被黃捷提告公然侮辱，高雄地院法官認定業者此舉構成侮辱，考量黃捷未與他和解，處拘役10天，得易科罰金。民視 ・ 11 小時前
老花包推薦8款：《颱風商社》金敏荷同款迪奧、Labubu聯名秒殺
近日熱播韓劇《颱風商社》收視持續飆升，劇中不僅真實還原90年代亞洲金融風暴的時代背景，更以細膩考究的復古造型吸引觀眾目光。除了男主角李俊昊的精湛演技外，女主角金敏荷於私下的時尚品味，也意外成為熱議焦點。滑開她的IG，不難發現金敏荷偏愛帶有精品Logo元素的老花包，其中，像Dior經典的馬鞍包就是她的愛用款之一，常見她以單寧外套搭配出俐落又帶點復古的造型，展現出韓系時髦女生的高級質感。bella儂儂 ・ 23 小時前
蔡淑臻金馬紅毯仙成這樣！50歲「素顏生圖」曝光 美到網友不敢信！
而最讓人驚掉下巴的是—這位「50歲女神」不只紅毯美，連日常素顏都完全不輸棚拍！她最近在IG上分享了自己做完電音雙波後的素顏生圖，鏡頭貼到不能再貼，那種8K直拍都藏不住的完美狀態，直接引發網友暴動！她自己還在文裡自嘲「沒有海芙我怎麼撐得住8K？」但照片已經證明：這不...styletc ・ 22 小時前
小三數學考「1897-392」最接近多少？家長怨：孩子選「1500」怎會錯
嘉義一所國小的三年級數學考題近日引爆討論，一題「1897-392」的估算題讓家長、老師與網友三方熱烈交鋒，貼文更是在網路上掀起一片討論。造咖 ・ 17 小時前
《換乘戀愛4》11集全面白熱化 五對前任終於全公開！ 韓網討論度飆高 新男嘉賓登場
《換乘戀愛4》11集全面白熱化 五對前任終於全公開！ 韓網討論度飆高 新男嘉賓登場娛樂星聞 ・ 1 天前
殯儀館大體數32 發表光復鄉災情裁定不罰
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 花蓮縣許姓民眾在馬太鞍溪堰塞湖溢流致光復鄉遭受災後，在社群平臺「Threads」公開發文：「一點是當死亡人數，還停留在14位的時候……殯儀館收到的大體數是32位」，遭花蓮縣警吉安分局依違反社維法移送裁罰，花蓮地院審理後，認為許某收到災情訊息後發表自己看法，或想要為災民發聲，且未影響公共安寧，裁定不罰。可抗告。 許某是...匯流新聞網 ・ 1 天前
綠議員亮「市政手冊」 謝國樑秒認台灣安全指引非浪費錢
國防部印製新版「台灣全民安全指引」手冊，協助民眾面對緊急狀況，被國民黨立委王鴻薇質疑浪費公帑；對此，基隆市議員張之豪在議會詢問市長謝國樑的看法，謝國樑原先不置可否，沒想到議員突然拿出去年基隆市政府印製...華視 ・ 12 小時前
柯佳嬿結婚8年認為「戀愛黏在一起」有毒！曝心聲：親密關係需適當距離
Netflix影集《如果我不曾見過太陽》昨（21日）舉行《如果我不曾見過太陽》「聖誕約定同樂會」，邀請主演群與粉絲玩互動問答遊戲，現場氣氛熱烈，今（22日）也釋出二部曲主預告，柯佳嬿飾演的神秘視障女子「夏天晴」將扮演故事關鍵角色，為何她手上有著與江曉彤（李沐 飾）同樣的蝴蝶刺青？重重謎團將隨劇情推演一一揭曉。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台北喜來登「請客樓」16道蟹料理豪氣開席 台北美福「晴山日料」客座靜岡名廚帶來茶高湯懷石
台北喜來登米其林一星川揚餐廳「請客樓」即日起至12月31日推出的「金蟹宴」，主廚許宏德把鱈場蟹、沙公、沙母、處女蟳與松葉蟹一次排開，以新派川菜手法做出16道限定料理。宴席一開場，先用功夫小菜暖身。「熟醉處女蟳」不是一般常見的生醃，而是先蒸熟再泡進花雕、白蘭地與...styletc ・ 2 天前
天冷代謝慢但又好想吃？專家揭冬季「循環+順暢」調理法，由內養出代謝力
入冬後氣溫驟降，火鍋、燒烤、甜點接連登場，不少人笑稱「衣服變厚，食慾也變厚」，但同時也發現體重悄悄上升、肚子脹氣、精神變差。藥理學家周泰廷提醒，冬季身體循環與代謝速度自然放緩，若再加上高油、高鹽飲食與久坐少動，容易讓體內環境失衡、消化負擔加重。姊妹淘 ・ 2 天前