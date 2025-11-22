馬克宏讚「台灣打擊假訊息」值得借鏡 外交部致謝：願加強合作、分享經驗

法國總統馬克宏日前大讚台灣打擊假訊息制度和經驗，外交部對此表達感謝。（資料照片／翻攝自France24）

法國總統馬克宏日前在國內巡迴講座中，大讚台灣面對中國大量資訊戰攻擊，所建立的打擊假訊息制度值得法國借鏡。對此，外交部今天（22日）感謝法方對我國在假訊息制度上的肯定，並表示我方願與包括法國在內的理念相近國家持續加強合作，分享經驗、共同提升民主韌性。

馬克宏日前在出席巡迴座談時提到，法國國防與國家安全總秘書處2021年成立「警惕和保護外國數位干擾局」是受到台灣啟發，台灣長期面對來自中國大陸大量資訊戰攻擊，建立的打擊假訊息制度值得法國借鏡。

廣告 廣告

對此，外交部回應，感謝馬克宏對台灣打擊假訊息制度的推崇，假訊息與外部干預已成為全球民主國家的共同挑戰，台灣長期面對威權勢力擴張及資訊戰威脅，已逐步建立社會韌性與透明機制，所累積部分經驗可提供國際友人參考。

外交部說，我國願與包括法國在內的理念相近國家持續加強合作，分享因應資訊操弄的作法，共同提升民主韌性，攜手反制假訊息，維護自由、民主價值與以規則為基礎的國際秩序。



回到原文

更多鏡報報導

日中關係緊張！我外交部與日方密切聯繫：將關注中方挑戰國際秩序作為

美宣布售台3.3億美元戰機航材 外交部致謝：堅定履行對台安全承諾

謝長廷獲日頒授「旭日大綬章」引中共跳腳 外交部：無權干涉他國主權行為