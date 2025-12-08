AAA製作人喊告！怒斥「沿用TWICE舞台」謠言 舞台從零搭建照片曝光

TWICE（左圖）與AAA頒獎典禮在高雄世運主場館的舞台都選用「四面台」，因而傳出「沿用舞台」的說法。翻攝hthreads@munwansik、Live Nation Taiwan提供

韓國「AAA頒獎典禮」（亞洲明星盛典）首度移師台灣舉辦，上週末一連兩天在高雄世運主場館舉行，昨晚還加碼舉辦「ACON 2025」音樂節，讓粉絲為之瘋狂。沒想到活動落幕後，負責AAA典禮總製作人的文完植（문완식，音譯）卻在社群上嚴肅發文，還強調「若散布虛假事實，將依法提告」。

AAA總製作人發文強調舞台是重新搭的，並強調散布謠言將提告。翻攝hthreads@munwansik

AAA總製作人文完植昨趁空在社群發文澄清，先是公開舞台從零搭建的記錄照，強調AAA這次的舞台是從零開始親手搭建，並未與其他表演共用。並重申若散布虛假事實，將依法提告。

AAA舞台從零搭建記錄照大公開

AAA總製作人公開舞台從零搭建的照片。翻攝hthreads@munwansik

廣告 廣告

AAA總製作人公開舞台從零搭建的照片。翻攝hthreads@munwansik

AAA總製作人公開舞台從零搭建的照片。翻攝hthreads@munwansik

文完植之所以發文，是因為上週六舉辦的AAA頒獎典禮與隔天的ACON音樂節，都採用360度的四面台，讓粉絲能以全方位的角度欣賞藝人的表演，只是這個舞台設計與2週前（11/22、11/23）TWICE首次來台開唱時，在高雄世運主場館使用的舞台一樣都是四面台，因此在網路上被說「沿用TWICE舞台」，讓AAA總製作人發文自清。

總製作人謝高雄市民、觀眾熱情參與

文完植感謝兩天高雄市民與觀眾的熱情支持。翻攝hthreads@munwansik

不過文完植在兩天活動過後，仍很感謝台灣粉絲的相挺，還特地發文致謝，「感謝兩天來到高雄世運主場館的逾8萬觀眾，也感謝高雄市民的照顧與熱烈歡迎，是一個很開心的經驗，也希望留下美好的回憶。」



回到原文

更多鏡報報導

韓團CRAVITY主舞大喊「挖系馬蒔權」登熱搜！ 26歲的他也是台灣囝仔

ALLDAY PROJECT道歉了！AAA領獎讚台灣「美麗國家」小粉紅炸鍋 發聲：沒政治意涵

「IU前男友」連2晚炸場高雄！ 李伊庚無懼醜聞飆唱Energy夯曲韓文版