對於想要在iOS與Android兩大陣營之間「跳槽」的使用者來說，最頭痛的往往不是適應新介面，而是如何將舊手機裡的珍貴照片、對話紀錄與檔案完整搬移。不過，隨著Google的技術推進，以及歐盟法規的強力施壓，這道築起多年的生態高牆，近期似乎正面臨前所未有的倒塌危機。

iOS、Android跨陣營換機痛點有解？Google證實強化系統級資料轉移、歐盟再逼蘋果拆「圍牆」

繼先前中國品牌如OPPO、vivo透過特定方式在Android、iPhone之間實現以「AirDrop」形式互換檔案，Google更在後續開始讓Pixel 10系列機種能與iPhone透過無線傳遞方式交換資料後，稍早更進一步透露正在著手改善Android與iOS之間的換機體驗。而更早之前，歐盟則是依據數位市場法 (DMA)，要求蘋果必須開放iOS與第三方智慧手錶、耳機等裝置的互通性。

系統級整合，換機不再卡關

根據9to5Google網站在最新上線的Android Canary 2512版本代碼中發現的蛛絲馬跡，Google似乎正在重寫裝置初期設定時的資料還原流程。與現行透過「Switch to Android」App，或是僅能依賴傳輸線的作法不同，新版本顯示出更深層的底層整合。

Google隨後也證實這項改變，雖然具體細節仍賣關子要留待未來公開。外界預測，新的轉移方案將能支援更多類型的檔案格式，同時操作流程將比現有方案更加直覺、快速。

這意味著，未來使用者從iPhone轉向Pixel或其他Android手機時，或許不再需要擔心WhatsApp或LINE紀錄遺失，或是照片順序大亂的問題。

歐盟DMA重拳出擊：蘋果不能再「獨善其身」

除了Google主動出擊，蘋果面臨的壓力更多來自監管層面。歐盟執委會近期依據數位市場法啟動了規範程序，明確要求蘋果必須讓iOS系統與第三方硬體、軟體能更輕易地「有效互通」。

過去，蘋果利用封閉生態優勢，讓Apple Watch、AirPods在iPhone上擁有無縫配對、通知同步等獨家體驗，而限制了第三方智慧手錶或耳機的功能完整性 (例如連線不穩、無法回覆訊息等)。

歐盟的新規範希望打破這種不公平競爭，要求蘋果開放相關API與藍牙連接權限，讓像是Garmin、小米等品牌的穿戴裝置，或是其他藍牙配件，在連接iPhone時也能享有與Apple Watch同等級的順暢體驗。這意味著蘋果長久以來靠「硬體體驗差異」築起的護城河，將被強制填平。

圍牆倒塌中：類AirDrop互傳、服務跨界

事實上，這股「打破高牆」的趨勢早已在進行中。

除了換機資料轉移，近期Android陣營也透過更新，讓旗下的「快速分享」 (Quick Share)等傳輸協定，在特定標準或第三方支援下，實現了與iPhone進行類似 AirDrop 的近端檔案互傳功能。

另一方面，向來以封閉生態系著稱的蘋果，近年為了擴大服務營收 (Services Revenue)，也開始將其原生App「移植」到競爭對手的平台上：

• 影音娛樂：Apple Music與Apple TV早已推出Android版本。

• 雲端服務：iCloud網頁版功能日益強大，讓Android或Windows用戶也能管理資料。

觀點：用戶體驗至上，鎖住人不如服務人

筆者認為，隨著歐盟數位市場法的法規壓力步步進逼，以及智慧型手機市場進入存量競爭，兩大陣營都意識到，靠「築牆」來鎖住用戶已非長久之計。

Google強化換機體驗，自然是為了吸引iPhone用戶「跳槽」；而蘋果在歐盟壓力下被迫開放硬體互通，雖然看似是被動接招，但長遠來看，這也將促使蘋果將競爭力回歸到「產品本質」與「軟體服務」上。

當換機不再困難、手錶不再受限手機品牌時，消費者將擁有更高的選擇自由。未來的科技巨頭之爭，將不再是誰的牆築得高，而是誰能提供更開放、更優質的跨平台服務體驗。

