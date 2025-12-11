YouBike新制嚴格執行！未登錄實名投保「不給騎」 單次租借也納管

明年元旦起YouBike強制投保才能騎，北北桃並試辦協助調度車輛送5元。 圖：新北市交通局/提供

[Newtalk新聞] 明年想騎YouBike代步的民眾注意了，若未完成投保動作，系統將直接鎖卡無法租借。台北市交通局今(11)日宣布，為強化騎士保障，自明年1月1日起，強制實施公共自行車傷害險投保，未登錄者一律「不給騎」。此外，北北桃三市也同步祭出獎勵新制，民眾若能協助將車輛騎往缺車或滿車的站點，每次可現賺5元騎乘券，幫忙調度還能省荷包。

為了解決尖峰時刻「無車可借」或「無位可還」的調度難題，北北桃三市聯合試辦YouBike 2.0「友愛接力」計畫。從2026年1月1日至6月30日止，會員只要在特定缺車或滿車站點進行借還車，形同協助官方調度車輛，即可獲得5元騎乘券。這項回饋包含YouBike 2.0E電輔車在內，系統將於每日晚間11點59分結算，隔日上午7點前匯入帳戶。需注意的是，10分鐘內最多回饋2次，票券效期90天且不得轉讓。

新制並非僅針對長期會員，連過去被視為保險漏洞的「單次租借」(臨時會員) 也被納入強制範圍。交通局強調，這項傷害險保費全數由政府買單，民眾無須付費。若騎乘過程不幸發生意外，導致住院、失能甚至死亡，最高可申請100萬元理賠金 (未滿15足歲者依規定)，民眾可憑醫療單據向保險公司申請，讓騎乘多一份安心。

因傷害險屬於人身保險範疇，嚴格要求採「實名制」。交通局提醒，民眾即日起可透過YouBike官網或官方APP，登入後點選「公共自行車傷害險」專區，簡單幾步驟即可完成資料填寫。務必確認登錄資料與實際騎乘者相符，以免事故發生時影響理賠權益，建議民眾儘速檢查投保狀態，避免元旦當天因資格不符而無法用車。

