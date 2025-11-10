【2025年11月活動推薦】新北歡樂耶誕城、新社花海、台中綠美圖、鸚鵡螺圖書館、草嶺古道芒花季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】

【玩樂行事曆】小編幫大家統整了11月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，11月有新北歡樂耶誕城新社花海、銅鑼杭菊生活節、臺灣科學節、台中綠美圖、鸚鵡螺圖書館、草嶺古道芒花季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君、台北溫泉季、甜根子草...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！

2025銅鑼杭菊生活節11/15～11/16將在苗栗縣銅鑼鄉樟樹村盛大登場，苗栗縣富農農產運銷合作社以「菊內人」為主題，結合賞景體驗、食農文化、低碳旅遊與國際交流，在杭菊盛放之際，走進銅鑼鄉找到屬於自己的「菊內人時刻」，體驗杭菊花海的魅力。

活動時間：11/15～11/16

台泥DAKA園區將處理垃圾的台泥DAKA再生資源利用中心，打造全新景點「鸚鵡螺圖書館（Nautilus Bibliotheca）」，11月起推出全新的「鸚鵡螺圖書館奇幻之旅」體驗遊程，這裡除了能俯瞰重建後的台泥港電廠園區與浩瀚太平洋，還可前往「水泥幻奇展區」了解台泥低碳轉型與國際化的歷程，或到「百蕨園」探索生物多樣性。

活動時間：11月起

秋意漸濃，阿里山賞楓季也即將展開，由百年蒸汽火車當嚮導，來山上走走跟秋賞個楓。林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處(林鐵及文資處)，在秋季推出「楓度翩翩」主題列車遊程，全程行駛國寶級蒸汽火車31號附掛全臺灣檜木所打造的檜木車廂，前往林鐵特色車站及賞楓秘境，感受百年林鐵穿梭林間聆聽森音、體驗山林的寧靜美好及高山鐵道魅力。

活動時間：11/18

出國旅行整理行李要注意！很多人會把藍牙耳機也放到託運行李裡一起打包，但台灣航空公司最新規定是藍牙耳機禁止託運，像是華航、長榮、虎航、立榮、華信紛紛表態即日起禁止託運，因為藍牙耳機及充電盒中內含鋰電池，不符合飛航安全的電子用品規範要求，建議以手提或隨身方式攜帶上機，避免影響機場的報到速度與登機流程。

活動時間：即日起

不只與迪士尼合作推出「捷伴萌寵派對趣」彩繪列車與特別活動，台北捷運更聯手迪士尼一同迎接《動物方城市2》上映，11月5日起至2026年1月15日於中山站4號出口旁，打造全台唯一「動物方城市主題聖誕樹」，聖誕樹週邊還有相關造景與彩繪壁畫，粉絲一定要找機會去拍照打卡！

活動時間：即日起～2026/1/15

2025「SKM Park Outlets 高雄草衙」聖誕造景登場，今年打造8米雪境聖誕樹、北極熊冰屋等主題造景，快將6大打卡亮點及雪花音樂秀時間筆記起來，出發捕捉節日氛圍美照！

活動時間：即日起～2026/1/1

飛天小女警主題花海這裡拍！「2025新社花海暨台中國際花毯節」於11月8日至11月30日登場，今年不僅結合卡通頻道「飛天小女警」，更打造18米高、歷屆最大主花毯，快將活動地圖及交通接駁情報筆記起來，提前規劃賞花行程！

活動時間：即日起～11/30

「2025新北歡樂耶誕城」於11月14日至12月28日展開，屆時將點亮 LINE FRIENDS 馬戲團聖誕樹主燈，並搭配光雕投影秀及多場系列活動，快將現場美圖一同筆記起來，出發捕捉節日氛圍美照！

活動時間：11/14～12/28

近距離銀杏樹海拍起來太夢幻！「武陵農場」擁有全台灣少數銀杏林密集且集中的地方，同期還可賞浪漫楓紅等多種秋季美景，快將最新美圖及花況筆記起來，把握賞期上山療癒一下！

活動時間：即日起

喜迎年末聖誕跨年氛圍，台北車站大廳也樹立起22米高的聖誕樹，是全台室內最高的聖誕樹，由6萬顆燈泡打造，11月6日晚間正式亮燈，亮燈儀式還邀請到金曲歌王盧廣仲到場，以「當微風點亮車站 When Breeze Lights Up the Station」為主題，點亮屬於冬日的希望與祝福！

活動時間：2026/1/2

經典必拍波斯菊花海綻放了！這一處粉色系波斯菊景點不僅能賞3色漸層花景，還能將「台版大峽谷」一同入鏡，快將同框美拍亮點、5大順遊景點筆記起來，找個好天氣前往取景！

活動時間：即日起

經典必訪落羽松景點開園了！「后里泰安 羽粼落羽松」種有超過800棵落羽松，今年更設有偉士牌機車等5大美拍亮點，快將園區最新情報一同筆記起來，前往捕捉秋冬限定美照！

活動時間：即日起

中台灣最盛大的花卉慶典「2025新社花海暨台中國際花毯節－花開三盛事：花海、花毯、中農展售會」，將於11/8～11/30盛大登場！此次活動為期23天，橫跨4個週末假日，在新社區種苗改良繁殖場二苗圃繽紛開展。這屆花卉展區突破以往，裝置設計以卡通頻道的「飛天小女警」為靈感，精心打造2公頃絕美花毯，是前所未見的花卉盛宴。

活動時間：即日起～11/30

「2025新北歡樂耶誕城」活動將自11/14～12/28盛大展開，連續45天一起來同樂，今年以「馬戲嘉年華」為主題，與全球知名的「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」角色IP品牌合作，打造可愛趣味的各式裝置，分布在市民廣場、站前廣場、萬坪公園、府中廣場以及板橋轉運站等區域，營造繽紛璀璨的耶誕節慶氛圍！

活動時間：11/14～12/28

臺灣科學節邁入第六屆，今年於11/8～11/9、11/15～11/16舉行，以「探索科學、邁向永續」為主軸，結合科學教育、環境保護與文化體驗，打造一場知識嘉年華。基隆海科館、臺北科教館、臺中科博館、高雄科工館、屏東海生館五大場館活動，從影展、展演、工作坊到實境解謎與科學競賽，一起走進科學的奇幻世界。

活動時間：11/8～11/16

秋天限定的銀白浪漫，草嶺古道上芒花隨風搖曳，每年吸引逾9萬名遊客慕名而來。「草嶺古道芒花季」已邁入第24年，今年活動將於11月1日～11月30日登場，一同走進秋日花浪，感受如詩如畫的季節之美。

活動時間：11/1～11/30

進入歲末寒冬的季節，苗栗最夯的玩樂體驗就是大湖採草莓！草莓季從2025年11月開始，一直到2026年4月結束。除了在大湖鄉體驗草莓採果、大啖草莓冰淇淋、草莓大福等週邊商品嚐鮮之外，也可順道到鄰近的泰安泡湯和品嚐客家美食，安排豐富好玩的草莓之旅！

活動時間：2025/11～2026/4

一年一度的日月潭花火嘉年華第一場9/20已結束，第二場將於11/1熱鬧登場，在水社中興停車場舉行，第三場則是11/15在向山遊客中心，一起在秋日微涼的夜晚，和家人朋友們相約日月潭，聆聽動人音樂和觀賞璀璨煙火！

活動時間：即日起～11/15

備受矚目【Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變-】傳出海外首站於台灣登場後，許多人皆相當期待，主辦單位公布活動11月12日起於新光三越台北信義新天地A11-6F開展，以「持續陪伴粉絲的Hello Kitty」為主題，帶領粉絲一同探索Hello Kitty的魅力風采！早鳥票10月30日開賣！

活動時間：2025/11/12～2026/1/11

位在南投竹山的「黃山秘境-景觀餐廳」，因滿開的粉白雙色九重葛花瀑成為熱門打卡點！大片九重葛沿牆垂落，如夢似幻的花牆宛如花海瀑布，讓人隨手一拍都是明信片級美照。

活動時間：即日起

白天的知本森林遊樂區以豐富的自然生態、多樣化的步道系統和溫泉文化聞名，夜晚則搖身一變成為充滿神秘氣息的森林舞台。台東三日遊的第一晚，我們到知本國家森林遊樂區體驗難得的「夜探知森」夜間導覽活動。

活動時間：即日起～11/30

不只台南有巨大水豚出沒安平！來自日本的超人氣插畫IP「水豚君」也即將現身新北碧潭風景區和大家見面啦！活動將於10/24起展出至12月底，開幕當晚將帶來絢麗煙火秀，現場除了展示漂浮水面上、高達12公尺的呆萌水豚君氣偶，陸地還有多位水豚好朋友也會一起出現，每逢週末假日都有市集進駐，更有「水豚君快閃店」可以逛！趕緊一起來看看吧～

活動時間：即日起～12/21

今年秋冬，新店碧潭於10月24日起至12月21日將迎來新佳賓，這位「紅人」來自充滿療癒風情的日本超人氣插畫IP「水豚君（KAPIBARASAN）」，將進駐碧潭地景裝置展與大家見面，在新北碧潭大展爆棚的萌魅力，活動期間於每晚6時至10時點燈，將與粉絲們相約共度暖心時光。

活動時間：即日起～12/21

「臺南關子嶺溫泉美食節」是臺南秋季最具代表性的觀光盛事之一，這個慶典結合溫泉、美食、文化與夜間光環境，每年皆吸引大批遊客造訪！今(2025)年關子嶺溫泉美食節於昨(25)日登場，活動至11月24日止，典禮在象徵祈福的「神社搖鈴」聲中揭開序幕，同時也為一年一度的關子嶺盛會揭開熱鬧序章。

活動時間：即日起～11/24

備受矚目的國際級文化新地標「台中綠美圖」將於12/13盛大開館！歷經十一年籌建的綠美圖將於10/28～11/16試營運，是台中首座結合市立美術館與總圖書館的文化地標，可親身感受開放與流動的建築氛圍，兩館也規劃一系列開館活動，開啟藝術與閱讀的無限想像。

活動時間：即日起～11/16

台中綠美圖不僅是台灣首座結合臺中市立美術館與臺中市立圖書館新總館的複合式文化場館，更是一座由普立茲克建築獎得主妹島和世及其SANAA事務所，攜手劉培森建築師事務所共同打造的世界級建築。串連台中中央公園、水湳轉運中心與國際會展中心，日後是台中熱門景點之一。

活動時間：即日起～11/16

滿版芒草山坡大景這裡拍！「中湖戰備道」沿途擁有遍布山頭的銀白芒草花海，這裡也能取景S彎延伸感道路，被網友譽為「陽明山最美公路」，快將10大取景範本筆記起來，找個好天氣上山拍美照！

活動時間：即日起

滿版芒草山坡美景太夢幻！陽明山芒草花季於每年10至11月左右展開，其中大屯山步道沿途不僅可賞銀白芒草花海，還能眺望台北盆地美景，快將美拍必訪草原步道一同筆記起來，找個好天氣前往賞景！

活動時間：即日起

鹽不僅是菜餚的調味品之一，在華人世界中，也有趨吉避凶之能，全世界最大的鹽祭活動，並象徵求取平安「鹽」祭典，台灣當屬「鯤鯓王平安鹽祭」！平安鹽祭是一場結合「王爺信仰」與「鹽業文化」的宗教觀光盛會，其鹽祭典也被列入臺灣觀光雙年曆的國際級活動。今(2025)年鯤鯓王平安鹽祭將邁入第22年，經歷了7月份丹娜絲颱風重創台南北門濱海地區之後，雲嘉南管理處、南鯤鯓代天府等各方齊心復原之下，鯤鯓王平安鹽祭已定於11月15日至16日登場。

活動時間：11/15～11/16

埃及迷看過來！台南奇美博物館去年的《從拉斐爾到梵谷》引發看展熱潮，今天宣布即將在明年與大英博物館推出《埃及之王：法老》展覽，整場展覽集結280件稀珍藏品，從黃金珠寶、陪葬珍品、神廟建築到巨型石雕，不但是台灣史上最大規模的法老文物，還引進總計達28噸的大型石像參展！官方也公佈早鳥票即將在10/20開賣，喜歡埃及文化的朋友別錯過囉！

活動時間：首波售票於10月20日中午12:00起限量開賣

秋天的陽明山，除了滿山芒花搖曳生姿，更藏著許多值得細品的秘境。不論是能俯瞰台北夜景的露營地、結合藝術與自然的美術館，或是溫泉旅宿與特色咖啡廳，都是週末放空的絕佳選擇。沿著山路蜿蜒而上，白色芒花隨風起舞，彷彿走進雲霧仙境。

活動時間：即日起

古色古香的美人樹景點這裡拍！桃園八德有一處美人樹花海，現場不僅能賞夢幻的粉紅花景，還能將紅磚古橋、水池倒影一同入鏡，快將8大取景範本及現場情報筆記起來，把握花期前往賞花！

活動時間：即日起

經典美人樹花海步道綻放了！「香田國小」對面有一條綿延100公尺的美人樹步道，夢幻的粉紅花景每年都吸引不少花迷前往朝聖，快將10大美拍範本及取景角度筆記起來，把握花期前往賞花！

活動時間：即日起

美拍狼尾草全新景點在這裡！「潤泰水泥鐵道」不僅擁有長達1.4公里的鐵道美景，現場還能將唯美的狼尾草一同入鏡，快將花海位置、5大取景角度及3大順遊地筆記起來！

活動時間：即日起

「2025一見雙雕藝術季」將邀您來感受「鹽」選的日夜之美，除了邀請民眾趁著「日光」前往已登場七股鹽山展出的「鹽雕藝術展」外，也不要錯過夜來越美麗──台南北門井仔腳鹽田年度重要「鹽選」活動──光雕地景藝術，光雕活動將於18日(六)正式登場，也象徵今(2025)年一見雙雕藝術季的夜間篇章即將開啟。

活動時間：即日起～11/15

10月4日至11月16日在大溪慈湖園區舉辦「來慈湖・潮復刻」活動，雙十連假10月10日國慶日的復刻主題日將舉辦「潮80年代民歌金曲」，在湖光月色浪漫氛圍下，打造秋日懷舊舞台，帶來無數首「國民記憶」中的傳唱金曲，國慶連假到慈湖沉浸時光迴廊與懷舊記憶！

活動時間：即日起～11/16

裝置藝術打卡場景越來越多，每個都好吸睛，一起來看看全台的巨型裝置，誇張放大版的比例，宛如走入巨人世界裡，可愛又呆萌的模樣，讓人感覺被療癒了，就讓這些超萌大型裝置景點，陪你一起chill打卡拍美照！

活動時間：即日起

台中氣候宜人，而且四季也各有不同風貌，在緊接而來的國慶連假，民眾不妨在秋意濃厚之際，不妨來個賞花遊，后里的環保公園近日成為熱門話題，大片黃波斯菊花海正值盛放，金黃花浪隨風搖曳、燦爛如陽光地毯，再加上落羽松，大展美麗的秋景，民眾不妨把握季節限定美景。

活動時間：即日起

台北又有免費好去處啦！這次要推薦給冰U們的，是位在中正區的 臺灣新文化運動紀念館，不僅免門票參觀、交通又超方便，最近還推出了超有趣又知識滿滿的特展—全糖株式會社：日本時代臺灣糖業歷史特展。想不到吧？原來糖，不只是生活裡的甜味，更是臺灣發展史中不可或缺的重要角色！

活動時間：即日起～2026/8/9

北台灣最大規模的「萬代扭蛋期間限定店」盛大登陸台北101購物中心5樓！近千台扭蛋機整齊排列，堆疊出壯觀的「扭蛋海」景象，集結吉伊卡哇、鬼滅之刃、三麗鷗、迪士尼、寶可夢以及HOLOLIVE等人氣IP，讓粉絲一次轉遍最夯主題。現場更打造巨型扭蛋打卡區，讓扭蛋迷沈浸超夢幻的扭蛋宇宙！

活動時間：即日起～2026/3/31

桃園市立美術館自2025年10月1日起，將每月的第一個星期三訂為桃園市「市民日」（10/1起），第一個星期五訂為「里民日」（10/3起），桃園市兒童美術館、橫山書法藝術館都能免費參觀，將先試行至2025年12月31日止。桃園市市民及在地里民可多多利用市民日First Wednesday、里民日First Friday優惠！

活動時間：即日起～12/31

全新美人樹花海景點快收藏！「二水自行車道」不僅能賞粉紅美人樹美景，車道沿線與鐵道並肩而行，還可捕捉花海與火車同框畫面，快將3大美拍角度及列車情報筆記起來，把這裡加入美人樹景點清單！

活動時間：即日起

台北的秋天正悄悄展開，銀白芒花在微風中搖曳，夕陽灑落山巒，構築出最迷人的季節風景。搭乘捷運即可輕鬆抵達多處秘境，不論是暖心的森林系咖啡館，還是療癒身心的溫泉，都能感受秋日的溫柔氛圍。

活動時間：即日起

臺灣因天候關係，平地想看到楓紅，其實真的要看氣溫等因素，需有「機」緣，許多楓樹，都未等到冷空氣的召喚，在楓紅之前就開始葉落，但臺灣有一種植物，倒能感受「秋色」之美，那就是臺灣欒樹，因花開的金黃、蒴果的褐紅，讓秋色有了層次之美，而臺北在秋天最美的道路之一，就在敦化南路上，此時臺灣欒樹「黃花」已全面盛開，大展金燦燦色彩，駕車行經其下，彷彿穿越一條金色的時光隧道。

活動時間：即日起

漸層欒樹花海巨龍這裡拍！「埔里內埔飛場」不僅是2025年最早綻放的4色欒樹人氣景點，運用空拍設備還能捕捉滿版巨龍花海，快將5大美拍角度及3大順遊景點筆記起來，把握花期前往賞花！

活動時間：即日起

為促進臺韓觀光旅遊交流，即日起至115年8月30日止，台北捷運公司與桃園捷運公司、韓國機場鐵路公司(AREX)，首度聯手推出「臺韓旅行套票」，整合3家公司旅遊票券，提供旅客最高可享9折優惠，由票券平台KKday與Klook銷售，整合多元運輸，提供往返臺灣與韓國的旅客舒適便捷的交通服務。

活動時間：即日起～2026/8/30

秋季限定銀白花海場景拍起來太浪漫！每年9到11月是賞芒花和甜根子草的季節，景編盤點了全台14大芒花、甜根子草美景，推薦花海迷將這些景點加入造訪清單！

活動時間：即日起～11月

全新美拍甜根子草景點+1！沿著石牛溪兩岸種有滿滿的甜根子草花海，現場不僅能捕捉滿版銀白浪花，還能搭配高低落差地形，拍出獨有的層次大景，快將現場4大打卡亮點筆記起來，找個好天氣前往捕捉美照！

活動時間：即日起

小王子鐵粉衝高雄了！為歡慶經典角色「小王子」125歲，古典玫瑰園攜手高雄市政府文化局，特別於9/13起至2026/3/31，在打狗英國領事館文化園區推出《小王子125周年特展─看海，是一種陪伴》，打造全台最浪漫的打卡景點，３大必拍雕像、限定小王子下午茶一次看！

活動時間：即日起～2026/3/31

2025年全台最早漸層欒樹美景這裡拍！「埔里內埔飛場」種有一整排台灣欒樹，現場不僅能取景夢幻延伸感場景，還能捕捉近距離花海包圍美照，快將最新美圖及3大順遊景點筆記起來，把握賞期前往美拍一波！

活動時間：即日起

滿版波波草漸層大景在這裡！「杉林溪森林生態渡假園區」擁有涼爽氣候及原始自然景觀，是南投人氣必訪的景點，2025年園區種植了多達6000棵的波波草，推薦將賞期及10大美景一同筆記起來，找個好天氣出發玩一天！

活動時間：即日起～11月上旬

秋日必拍欒樹花海美景快收藏！台灣欒樹於每年9、10月開花結果，開花時呈現黃色，結果時轉為紅色，待果實成熟後轉為褐色，葉子則是綠色，因此也被稱成為「四色樹」，景編整理了全台10大台灣欒樹景點，推薦花海控筆記起來，提前規劃賞花行程！

活動時間：即日起

「2025-2026台灣好湯」啟動儀式，將於2025年9月6日在知本溫泉區知本金聯世紀酒店正式啟動。交通部觀光署一次串聯全台19大溫泉區泡湯、吃美食、玩遍台灣，還有總額超過百萬好禮等你抽！今年主打「溫泉美食」、「健康養生」，不只秋冬，四季都能享受暖呼呼的療癒泡湯時光，活動期間不但有跨區優惠、特色二日遊行程，還推出三大線上抽獎活動，日本來回機票、星級住宿券通通有機會帶回家！

活動時間：即日起～2026/3/31

雙北秋季限定美景正盛開！隨著涼風拂過山巒，大片銀白芒花如浪翻湧，將步道染上一片夢幻色彩。無論想登高望遠，還是欣賞山海相映的壯麗景緻，雙北都藏有值得一遊的秘境。這次精選6條最美芒花步道，讓你一次收藏秋日山海風光！

活動時間：即日起

夢幻八月雪滿版大景開拍了！甜根子草主要分布在低海拔、乾旱的河床砂礫地，高度比人高出幾十公分，讓人宛如置身在仙境中，成為秋季熱門的美拍場景。

活動時間：即日起

七夕情人節前夕，多了一處新的打卡「甜」地，而且沒有熱量但超甜的甜「點」店，真是So SWEET！屏東邀請全球最甜雕塑家彼得安東（Peter Anton）首度來臺，於即日起至11月16日止，在屏東看海美術館，舉辦「How Sweet甜的滋味」特展！藝術家Peter Anton最招牌的風格就是以放大比例的巨型甜點雕塑而聞名，這次展出內容，有10件雕塑作品，其中包括2025年全新作品──直徑長達1公尺的「櫻桃起司蛋糕」與「華麗巧克力珍藏盒」，因此也成為此次展覽中的夢幻的甜「點」!

活動時間：即日起～11/16

「2025一見雙雕藝術季」是全臺唯一結合鹽雕與光雕的夏日藝術盛會，今年以「鹽路去旅行」為主題，將於8月16日開展，活動重點為七股鹽山的鹽雕與井仔腳鹽田的光雕，共同打造一場雲嘉南濱海、創意與清涼感的夏日旅程，而今年有另一個焦點，就是活動中首度攜手LINE貼圖人氣明星《胖鯊魚鯊西米》。

活動時間：即日起～11/15

年度必拍裝置藝術同框稻田山景的時刻來了！2025縱谷大地藝術季於7月1日展開，今年以3大主題、12組藝術家、6個國家，打造出12件地景藝術作品，快將本篇美圖及作品位置筆記起來，出發賞景拍美照！

活動時間：即日起～12/31

台北小巨蛋冰上樂園、兒童新樂園，首度攜手知名地標台北101，推出超值套票優惠，採線上售票，即日起可至「Stage 101」線上平臺購買，並同步預約入場時段，開放預約日期自7月15日至12月31日止，暢遊台北三大景點！

活動時間：即日起～12/31

「壯圍生活節」，今(2025)年邁入第7屆，將於7月26日登場，其中首場活動重頭戲為「星夜沙丘音樂會」，音樂會將以園區內水岸舞台結合地景藝術作品，搭配夜間光影打造出專屬於壯圍的展演舞台，並安排知名歌手萬芳、十鼓-手合鐵鼓樂團演出，在音樂饗宴中為壯圍生活節活動宣告盛大登場！

活動時間：即日起～2026/2/28

【旅遊攻略】宜蘭龜山島歷經去年康芮颱風襲台提前封島修復，歷經近4個月的修繕將於3/1開放登島！龜山島是台灣目前尚存的活火山，每年預計會在3月1日起至11月30日開放登島，採總量管制人數須先預約，可由頭城上船登島，自然美景加上周邊景點一次順遊，開放登島預約後人潮眾多，建議提早規劃行程。

活動時間：即日起～11/30

活動時間：即日起

資料整理：Vinge

