兒子涉校園霸凌將轉學 賴瑞隆淚崩：是爸爸對不起你！

民進黨立委賴瑞隆的兒子，近日捲入校園霸凌事件，引發社會關注。賴瑞隆於今（7）日下午再召開記者會，對受害家長表示歉意，並透露前天回家聽見孩子跟他道歉「爸爸對不起，害你跟全國道歉」，他一度淚崩，表示「是爸爸對不起你」哽咽到說不出話。

記者會一開始，賴瑞隆即向受害者的父母低頭道歉表示，「作為孩子的父親，我必須對這位女同學及她的父母致上最深的歉意，對不起。」他說，過去幾天已多次前往學校，嘗試與受害者家長面對面溝通，但遺憾未能順利完成。

賴瑞隆低頭向被害者父母致歉。圖／台視新聞

針對女童母親提出的三項訴求，包括觀看錄影帶、妥善溝通及保障孩子的學習環境，賴瑞隆表示均已全力配合。他說明，已觀看事件錄影帶，並安排兒子在學期末前不再上學，以避免與受害女童接觸，同時協助兒子轉學，保障雙方孩子的安全與健康。

賴瑞隆指出，已帶孩子就醫心理師，未來將持續陪伴孩子接受專業輔導，改善心理狀況。他強調，網路上流傳的「霸凌前科」與「霸凌某集團孫子轉學」等說法均不屬實，對孩子造成傷害，因此作為父親有責任澄清不實訊息。

幫兒子澄清到一半，賴瑞隆突然哽咽表示，前天回到家時，孩子親自向他道歉：「爸爸對不起，害你跟全國道歉」；說到這裡，賴瑞隆當場淚崩，表示是自己沒善盡父親的角色，因為自己的身份，害孩子承受的不應該有的壓力，痛哭表示，「是爸爸對不起你」，並承諾會用更多時間陪伴孩子。

賴瑞隆聲淚俱下。圖／台視新聞

賴瑞隆重申，兒子轉學主要是基於家庭考量，並非因霸凌事件，目的是讓孩子在較少干擾的環境中就學，避免造成其他同學與學校困擾。他表示，最重要的是保障孩子的身心健康與學習環境，未來將持續透過學校及各種管道與受害者家長溝通，爭取面對面道歉的機會。

記者會最後，賴瑞隆再次向受害女童及家長，以及自己的孩子表達歉意，呼籲社會以孩子福祉為重，避免過度的網路輿論傷害未成年孩子，並強調，會持續陪伴兒子成長，協助其正確面對錯誤，改善心理狀況。

對於是否會因此退選，賴瑞隆僅表示，「最重要的還是孩子的事情，讓孩子們回歸正常生活，健康學習」，未正面回應選舉規劃。

