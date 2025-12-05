台智電第2份離岸風場長約 與風睿F4風場簽署CPPA

離岸風電示意圖。(資料照，記者廖家寧攝)

〔記者廖家寧／台北報導〕台灣智慧電能公司(台智電)今(5)日宣布，與風睿能源集團(SRE Group)旗下的「海盛風電」 (Formosa 4)完成簽署購售電協議。本次合作為台智電取得的第二份離岸風場長約，顯示公司在離岸風電市場的佈局再度擴大，並在助力能源政策落實、提升市場交易效率與促進產業用電轉型等面向，具有重要推進作用。

海盛風電計畫(Formosa 4)在第三階段區塊開發第一期選商中獲配495MW容量，場址於苗栗縣外海，完工併網後預計每年可提供相當於50 萬家庭用戶的電量，將成為國內產業可長期仰賴綠電來源。

台智電表示，此次合作除可提升公司離岸風電來源的多元性，結合統購分銷的模式，亦有助降低風電採購門檻，使服務範圍延伸至更多企業，更為國內具 RE100、碳管理或綠電採購需求的企業提供明確且具彈性的採購選項，進而支持企業提升綠電使用比例、帶動供應鏈減碳與強化永續競爭力。

台智電表示，台智電作為企業購買綠電的協助者，將持續拓展與風場、企業合作的深度與廣度，期望未來以長期、多元、具韌性的綠電供應體系，強化綠電交易市場動能、助力台灣落實能源轉型，加速邁向2050 淨零排放願景。

風睿能源表示，很高興能與台智電攜手，達成這項具有雙贏意義的協議，一方面確保了專案長期收益、強化財務結構，另方面更透過穩定的綠電供應和價格，促成更多企業實現綠電採購並提升淨零競爭力、最終達成永續發展的目標。

