國民黨團痛批卓榮泰：覆議8連敗還「不執法」是「土皇帝」

國民黨立法院黨團今（9日）召開記者會，強烈批評行政院長卓榮泰在《財政收支劃分法》覆議案遭立法院否決後，仍拒絕執行該法案的行為，並形容其為「土皇帝」。

國民黨團書記長羅智強（右二）、首席副書記長林沛祥（左二）、副書記長王鴻薇（右一）、立委葉元（左一）。（國民黨團提供）

國民黨團書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、副書記長王鴻薇、立委葉元之上午召開「財劃法遭覆議也拒不執行 卓榮泰已成土皇帝！」記者會。

羅智強指出，根據法律，卓榮泰應接受立法院的決定，否則應考慮辭職，但他卻公開表態不執行新版本的財劃法，這樣的行為不僅踐踏立法程序，更可能對地方財政造成影響。

林沛祥強調，行政機關不應將法律視為選擇題，這樣的行為對憲政制度構成嚴重威脅，法律必須受到尊重，任何人都不應以個人意志挑選執行的法律。

王鴻薇表示，卓榮泰的行為已經超越了社會的接受範圍，並質疑賴清德的做法，強調政府應記住其職責是由人民選出，而非擁有絕對權力的皇帝。

葉元之指出，這是台灣總統直選以來最不民主的時期，並要求民進黨新北市長參選人蘇巧慧表態，是否支持新版財劃法以增加地方財源，改善公共服務與建設。

