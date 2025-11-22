川普才指控「基督徒種族滅絕」揚言出兵 奈及利亞再傳逾200名學童遭擄
非洲人口最多國家奈及利亞一間天主教寄宿學校，週五（11/21）遭持槍歹徒闖入，擄走215名學童與12位教師。這是該國一週內第二起大規模綁架事件。
《衛報》、美聯社報導，奈及利亞近日發生一連串綁架事件，週五的事件發生在奈國尼日州（State of Niger）帕皮里（Papiri）社區的聖瑪麗學校（St. Mary’s School）。
美國總統川普先前曾指控奈及利亞境內存在對基督徒的「種族滅絕」，並威脅要軍事介入。奈及利亞則否認有此情況。
尼日州政府秘書烏斯曼（Abubakar Usman）發表聲明稱，州政府「沈痛接獲」聖瑪麗學校學生遭綁架的「駭人消息」。尼日州警署表示，綁架發生於週五清晨，目前已派遣軍警至當地。
尼日州是奈及利亞第一大州，週五的大規模校園綁架事件是該州10年來第三起。上一次事件發生在2021年5月，當時一間伊斯蘭經學院有135名學生被擄走，有6人在被綁架期間喪生。
本週一，鄰近的凱比州（Kebbi）一所女子寄宿學校也遭歹徒闖入，共有25名女學生被擄走，副校長遇害身亡。據報導，警方事前曾接獲密報並整夜守在校園，但清晨撤離後便發生慘劇。
該州州長表示，警方當時還和學生合照，「結果在歹徒來襲前30分鐘離開」。目前並無任何團體宣稱犯案，但分析人士與當地居民指出，地方幫派經常以學校、旅客與偏遠村民為目標綁架勒贖。
事發後，奈及利亞總統提努布（Bola Tinubu）已下令國防部副部長馬塔瓦勒（Bello Matawalle）赴當地協助救援。當局表示，這些武裝份子原本大多是牧民，因資源緊縮而與農民爆發衝突。
川普本月初曾指控奈及利亞存在「伊斯蘭主義分子殺害基督徒」的情況，若當局不阻止，他考慮派兵介入。奈國當地報紙連日以頭版關注此事。
報導稱，在共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）等政治人物散播「奈及利亞正發生基督徒種族滅絕」的說法後。美國國務院負責非洲事務的官員普拉特（Jonathan Pratt）週四向國會表示：「奈及利亞的恐怖分子、分離主義者、山賊與犯罪民兵在各地持續發動攻擊，其中許多行動明確以基督徒社群為目標。」
奈及利亞政府則否認所謂「反基督徒種族滅絕」，強調受害者來自不同宗教團體。
《衛報》指出，無論歹徒動機如何，近期襲擊與綁架事件頻傳，且受害人數眾多，讓奈及利亞政府在外交上承受巨大壓力，因為美國已將奈及利亞列為「特別關注國」，這是特別針對被認定「容忍或施行嚴重宗教自由迫害」的國家。
