新南威爾斯爆野火！吞噬數千公頃地 逾16戶燒毀
澳洲新南威爾斯爆發叢林大火，由於當地正遭到熱浪侵襲，氣溫飆到攝氏42度，讓火勢迅速蔓延，難以控制。截至目前數千公頃土地遭吞噬，至少16戶民宅被燒毀，當局更發布最高等級的緊急疏散警告，要求居民立刻撤離。
火勢全面延燒，整棟住宅陷入火海，看著自己的家在眼前燒成廢墟，受災屋主站在現場，一夕之間一無所有。
受災戶屋主：「根本沒有時間思考，還好我們有一輛露營車，能先開出來暫時住著，118－123，我們什麼都沒了，現在身上穿的，就是全部的家當。」
澳洲新南威爾斯州中岸地區爆發叢林大火，火勢迅速蔓延，數千公頃土地遭吞噬，至少16戶民宅被燒毀，當局發布最高等級的緊急疏散警告，要求居民立刻撤離。
新南威爾斯州長柯民思：「新南威爾斯州，共有75起叢林野火，其中19起仍未受控，全州目前動員了，新南威爾斯州消防局，300輛消防車，現場共有超過1100名，消防人員投入救火。」
當地氣象局表示，受到熱浪影響，當地氣溫標到攝氏42度，乾燥高溫讓火勢更難控制，相關單位也持續更新交通與火勢資訊，提醒居民保持警覺。
