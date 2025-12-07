獨／草地擺帳篷.地墊不行？粉絲收罰單傻眼 警已取締8件

高雄一名吳小姐，6號帶了自製的應援小物到世運周邊免費發放，擺了帳篷和地墊提供大家休息，結果收到佔用道路的違規罰單，讓她傻眼質疑抓錯人。（圖／TVBS）

韓星來高雄世運，不少粉絲準備免費應援物發放，結果一名吳小姐，在草皮擺放帳篷、地墊提供大家休息，沒想到卻收到一張最高2400元的佔用道路罰單讓他傻眼，直呼是不是抓錯人了，不過警方證實，這綠地早有公告列為道路，6號當天已經開出8張罰單。

在韓星來台參與高雄世運期間，熱情粉絲們準備免費應援物品發放，卻意外觸法而收到罰單。一名吳小姐在場館周邊草皮上擺放帳篷和地墊，原意是提供粉絲們休息空間，結果收到一張最高可罰2400元的道路佔用罰單，讓她感到十分錯愕。

吳小姐對此表示無法接受，她強調自己只是免費發放應援物，並非收費行為，認為警方應該取締那些販賣盜版商品的攤販。她解釋當時擺放物品的位置並非在主要道路上，而是在旁邊的草皮區域，目的只是想讓大家能夠舒適地坐著休息。

警方證實世運場館周邊人行區及綠地，早在今年1月份就公告列為道路，如未經許可堆放妨礙交通之物或擺攤，就可依法開罰。（圖／TVBS）

不只吳小姐一人受罰，另一位因在草地擺放數箱應援小物的林小姐同樣收到違規單。原來世運主場館周邊的人行區和綠地早在今年1月22日就已公告劃設為道路範圍，但許多粉絲對此並不知情。其他粉絲對於草地區域被開罰表示意外，認為在草地擺放物品「可能比較還好」。

左營派出所長楊智琄說明，警方是依法針對未經許可在道路堆放妨礙交通之物或擺設攤位的行為進行取締，依規定可處行為人或雇主1200元以上2400元以下罰鍰。

每次大型演唱會周邊常有盜版商品流通，甚至有不肖業者採取線上交易方式規避查緝，讓警方難以全面取締。為防堵這類情況，警方對大型擺放物品進行勸導和開單，統計顯示6日當天共開出8件違規。面對這種情況，粉絲們希望未來活動主辦方能規劃專屬區域，讓他們能夠合法安心地進行交流與應援活動。

