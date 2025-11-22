獨／4連霸里長父子為何選「月世界」傾倒百噸垃圾 原因曝光
高雄市著名觀光地景「月世界」遭濫倒百公噸垃圾案，檢警逮獲幕後主嫌岡山區4連霸碧紅里長李有財、李子森父子等共9人；李男父子為何讓嫦娥奔月的月世界「染汙」，據了解就是看中地點偏僻，並趁月黑風高無人之際，載運10餘趟因此造就「垃圾山」。
據查，搞出月世界百噸垃圾山的碧紅里長李有財是侑鴻環保公司以及承租廠房堆置台南環保業者載運家戶垃圾的廠房的實際負責人，兒子李子森並在經營的茶行和鄭姓及黃姓業者商討事宜。
檢警調查，李等人會擇定月世界當作濫倒垃圾之地，認為月世界雖是著名觀光景點，遊客來來去去，官方常在當地辦活動，但周圍山谷仍屬偏僻處所，到了夜晚，更是人煙罕至，山坡地成了最佳丟包垃圾、廢棄物的處所。
據了解，李子森請親信施山正當貨車司機，找來認識的蘇邦誠開著賓士車押車，蘇、施2人曾多次勘查地形，確認傾倒垃圾之處只有上山、下山一條路，容易監控，在夜晚倒垃圾時，由蘇的賓士車在山下監控，以防有來車破壞「好事」，讓施得以開車上山濫倒垃圾，犯案過程相當謹慎。
被檢警查扣的載運濫倒的貨車約有13噸大小，犯嫌來來回回在月世界山谷跑了10餘趟，因此造就百噸垃圾山。
李有財父子在月世界垃圾山現象遭媒體報導，見東窗事發，一度毀屍滅跡，並將關鍵濫倒垃圾的貨車開往內門山區棄置，仍被檢警以車追人循線查獲扣案。
