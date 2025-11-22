顏正國首度登台金馬獎「也是最後一次」 鋼鐵爸在典禮現場慟別

記者趙浩雲／台北報導

鋼鐵爸與顏正國情同親兄弟。（圖／記者鄭孟晃攝影）

第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）晚於台北流行音樂中心舉辦，每年三金典禮最讓人催淚的部分莫過於追思已故藝人的部分，包括已故藝人顏正國也登場，摯友與兄弟鋼鐵爸（阮橋本）人也在現場，也發文悼念。

鋼鐵爸拍下悼念顏正國的一幕，感性送別「弟弟，這是你第一次，上金馬舞台，也是你最後的一次」，並且標註了顏正國的臉書帳號。

鋼鐵爸在金馬獎現場悼念顏正國。（圖／翻攝自臉書）

今晚典禮中，悼念名單包括資深藝人林照雄、《魯冰花》林義雄、武打小生李小飛、「鑽石歌王」林沖、劉家昌、瓊瑤、《報告班長》張立威、《大尾鱸鰻》陳光前、坣娜、香港導演馮淬帆、香港演員許紹雄、香港演員楊尚斌、顏正國、大S等人，並沒有出現之前盛傳的于朦朧。

