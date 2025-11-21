首任遭擋下 川普繼削弱「瀕危物種法」保護範圍 環團批
川普政府19日宣布，再度推動大幅放寬「瀕危物種法」(Endangered Species Act, ESA)修正案，試圖恢復他在第一任期內曾實施、後遭聯邦法院擋下的多項政策，引發環保團體強烈反彈。
「國家廣播公司新聞網」報導，ESA自1973年生效以來，一直被視為美國標誌性的環境保護制度。今年6月的一項民調顯示，多達84%的受訪美國人支持該法案的相關措施。
此次修法提案中，最具爭議的是取消魚類暨野生動物管理局(USFWS)沿用多年的「通用規則」(blanket rule)。
依照現行「通用規則」，被列為「受威脅」(threatened)的物種，可自動享有與「瀕危」(endangered)物種同等級的保護。
聯邦政府如今希望改由主管機關，針對每一物種個別訂定保護條件；但環團警告，這恐讓審查流程延宕，進而拖累拯救關鍵物種的保育行動。
川普政府在聲明中表示，此次改革回應國會共和黨議員，以及油氣、採礦、農業等產業長期以來要求鬆綁ESA的訴求；批評者認為，ESA長期被濫用，阻礙經濟發展。
內政部長柏根(Doug Burgum)表示，此次修法不僅回歸法案初衷，更能兼顧依賴土地與自然資源的產業生計。
柏根在聲明中強調：「這些修訂終結多年的法律混亂與過度監管，為各州、部落、地主和企業提供更高的確定性，同時確保保育工作仍以可靠的科學與常識為基礎。」
環團則批評，川普做法幾乎複製前一任期的政策，「讓法案倒退50年。」
國家資源保護委員會(Natural Resources Defense Council)主任瑞貝卡‧萊利(Rebecca Riley)直言：「他們正試圖把我們帶回第一次削弱法律時的狀況。我們當時為此奮戰，而拜登政府已撤銷川普第一任期內許多最糟糕的變革，現在他們又想把這些措施重新搬上檯面。」
政府19日另提出一項修正，要求官員在判定棲地對物種存續至關重要時，可將經濟影響納入考量；環團指出，現行法律明文禁止此作法，而這恐導致某些物種在名義上被列為瀕危，卻同時允許不利其生存的條件持續。
生物多樣性中心(Center for Biological Diversity)專家格林沃德(Noah Greenwald)表示，新提案要求將經濟成本納入關鍵棲地畫設的標準，明顯背離ESA的立法初衷，「經濟因素從來不是保護關鍵棲地時應考量的要素。」
