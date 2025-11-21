100公尺「逾20根」！ 民怨電桿叢林擋交通 市府：將遷移

基隆市 / 綜合報導

基隆市西定國小的校門前，短短100公尺內，竟然有超過20根電線桿，再加上小朋友上學時間，剛好遇上倒垃圾的時段，民眾抱怨不斷，每天尖峰時段交通都大打結。台電公司表示，為了成功將電分流才會形成奇觀，預計27號執行遷移工程，將可空出道路空間。

整排電線桿密密麻麻，聳立在路邊宛如一道黃黑相間的牆，但被居民怒批阻擋的不是敵人，而是當地的交通，小學門口停滿汽機車，揹著書包的小朋友們，抓緊時間走進學校上學，放眼望去整條路被塞得滿滿滿，家長接送區都快不夠用，但車陣最前方竟然還擠滿搶倒垃圾的人。

這裡是基隆西定國小，校門前短短100公尺內，有超過20根電線桿，一根根緊靠最短只距離1.5公尺，掀起交通亂象爭議，基隆市西定國小校長蘇永輝說：「在上下班的時間，車流量非常大，倒垃圾，又家長接送，然後有時候會又有違停的狀況。」不僅車多校門還有公車站，每到尖峰時段全部大打結。

基隆市西定國小校長蘇永輝說：「我們希望把這六根電線桿，移到人行步道這邊來，讓垃圾車可以往前挪。」從照片上來看，1、2、3、4、5、6根電線桿，擋在大馬路上，一旁的人行道上還有6根，總共12根，基隆市工務處公有建築科代理科長吳書安說：「(台電公司)會在11月27日的晚上，到28日凌晨，會辦理一些，電線桿的一些遷移的工程。」

台電人員表示，馬路上的電線桿早在半年前，就決定要拆除，也已經在人行道上建好新的，只是因為轉移工程會造成停電，擔心影響居民生活才避開夏天開工，而電線桿牆則是因為，西定路附近有變電所，為了成功將電分流才會造成奇觀，未來會努力推動電纜地下化，還給居民順暢交通。

