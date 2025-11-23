今晨低溫12.9度！東北季風又來了 白天晴朗微熱北台晚起濕涼

今天迎風面水氣逐漸增多，基隆北海岸、宜蘭及大臺北地區有局部短暫雨、花東及恆春半島也有零星降雨，其他地區為多雲到晴，晚起東北季風增強，桃竹苗也有局部短暫雨。（圖：報天氣臉書）

中央氣象署表示今天（24日）迎風面水氣逐漸增多，基隆北海岸、宜蘭及大臺北地區有局部短暫雨、花東及恆春半島也有零星降雨，其他地區為多雲到晴，晚起東北季風增強，桃竹苗也有局部短暫雨；溫度方面，白天仍舒適溫暖，各地高溫約26到29度，不過早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，日夜溫差大，早出晚歸請多添加衣物。今晨平地最低溫：新竹關西12.9度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，菲律賓東方有熱帶擾動發展，台灣東側海上有零星降水回波，各地無降雨，台南有濃霧。今天各地晴朗穩定，白天微熱早晚涼。今晚起一小股「東北季風」南下，迎風面雲量增多，北部及東北部局部短暫雨機率漸提高，北台氣溫下降。

吳德榮指出週二乾空氣逐漸南下，西半部多雲時晴，下午起迎風面北部、東半部的局部短暫雨、先後停歇，週三東北季風減弱，各地晴朗穩定；明後兩天北台偏涼、中南部白天舒適早晚涼。週四東北季風再增強，迎風面降雨機率提高，北台氣溫略降。週五東北季風再轉乾，各地轉晴朗，週六、下週日大陸高壓影響，連續晴朗穩定，日夜溫差大；週五起西半部清晨因輻射冷卻加成、帶來低溫；本週中南部清晨易有局部霧，行車需注意。

至於菲律賓東方的熱帶擾動發展中，將進入南海，偏西朝越南方向進行，對台無影響。