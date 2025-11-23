子瑜代表TWICE喊口號 狂讚粉絲：看來不用教了

TWICE展開第二天的高雄世運演唱會。（圖／讀者提供）

TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR IN KAOHSIUNG 本週在高雄世運舉辦，吸引 11 萬名粉絲朝聖。今（23 日）迎來最後一天，TWICE 成員們上台前還特別惡補，不僅中文、台語升級，與 ONCE（粉絲名）的默契也大幅提升，台上台下一起大喊：「This is for ONCE、This is for TWICE」，十足默契讓子瑜也讚嘆：「看來都不用教了！」

子瑜代表 TWICE喊口號。（圖／讀者提供）

TWICE 經過前一天的表演，今日全員都以中文、台語向粉絲打招呼。不過志效一度出槌，反問觀眾：「我的名字怎麼樣？」子瑜立刻糾正：「我的名字叫什麼？」志效也笑著回應：「哩厚！我是志效。」輪到子瑜，他也以台語向大家問好，並表示知道粉絲等待 TWICE 許久，除了感謝粉絲歡迎他「回家」，也強調自己有收到大家的熱情，「今天一起玩的愉快好嗎？」

TWICE成員輪流向觀眾打招呼。（圖／讀者提供）

首日台語不太輪轉的MOMO，今天則向子瑜偷師，用台語向粉絲問候「吃飽沒」，台下 ONCE 一聽就懂；而娜璉則依舊以全中文向粉絲喊話：「今天來這裡的 ONCE 都等了很久很久，為了不辜負大家，我們會認真演出，希望大家留下難忘回憶。今天是最後一天，要玩得更更更開心喔！」

多賢則以中文介紹自己的暱稱「豆腐多賢」，笑說這也是子瑜教他的，他更甜蜜地向粉絲說「好想你們」，並表示：「今天是第二天高雄演唱會，謝謝大家跟我們一起度過快樂時光。」最後由子瑜介紹此次演出，他表示：「這次我們特別準備 360 度舞台，也準備很多之前沒表現給你們看的歌曲，希望你們喜歡。」子瑜更代表 TWICE 教台下喊口號：「我們有必須喊的口號，一起練習好嗎？我說 This is for ONCE，你們要說 This is for TWICE。」聽到粉絲大聲回應，子瑜笑喊：「看來都不用教了。」

