年輕人拍片「教訓90多歲插隊阿伯」 影片一PO掀討論：你以為你很高尚？

（記者張芸瑄／綜合報導）一名網友近日在餐廳用餐時，遇到一名高齡九十多歲的阿伯在結帳時未依序排隊，直接上前付款後離開，讓他相當不滿，還特地追上前理論並錄下過程。未料影片上傳後，責難聲卻一面倒指向原PO，不少網友反倒替阿伯抱屈，直呼「看了鼻酸」。

原PO在 Threads 上分享影片並寫道：「一個阿伯不管排隊的人，錢丟了就走，只好去教訓他一下。」畫面中，可見男子快步追上阿伯，直接開口指責：「你插隊，拿我們當白痴喔？」阿伯則緩慢轉身回應自己「已經九十幾歲了」，但男子仍接連指控對方無視排隊規則，語氣頗為激動。

廣告 廣告

圖／一名網友遇到一名高齡九十多歲的阿伯在結帳時未依序排隊，直接上前付款後離開，特地追上前理論並錄下過程。（翻攝 抖音）

影片曝光後迅速掀起討論，卻與原PO預期完全相反，大多數留言都替阿伯抱不平，有網友直言：「看他走路就知道腿腳不好，何必這樣罵他？」、「老人家一句『我等很久了』聽了好心酸。」、「每個人都會老，能不能多一點包容？」、「站著對老人家本來就辛苦，你這樣錄影公審很沒必要。」

也有網友批評原PO態度過度激烈：「你維持的不是秩序，是你那一點點優越感。老人家可能只想趕快回家，連解釋的力氣都沒了。」

不過，也有人持不同意見，認為規矩仍需遵守：「插隊本來就是不對，不管幾歲都一樣。」、「如果真的無法久站，提前說一聲，大家都會願意讓位。」

事件持續延燒後，原PO已將帳號關閉，相關影片也同步消失，但「插隊 vs. 包容」的爭論仍在網路上延續。

在 Threads 查看

更多引新聞報導

韓國12萬台監視器被入侵！民眾裸體、分娩全曝光 爆駭客暗賣中國

已婚老王炫耀「入珠最大顆」 露骨對話流出宛如成人片重擊正宮

