推動「李登輝記憶工程」 李安妮：記憶好好保存 民主就不會迷路
〔記者李文馨／台北報導〕國史館今天舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」。國史館長陳儀深致詞表示，今日台灣的存在價值，很重要的部分是成為一個「最了解中國、並傳達給全世界知道」的國家，可以向全世界展現台灣的經驗與見識；李登輝基金會董事長李安妮說，若記憶若被好好保存，民主就不會迷路。
陳儀深致詞表示，舉辦討論會的主要目的，不是為了頌揚李登輝個人，而是為了更加理解這位政治領袖，如何主導國家從威權走向民主、從閉鎖壓抑走向開放正常、從隔絕孤立走向國際舞台；對於過去威權政府的作為、民間社會的成長、國際情勢的變動，也需要重新認識，並從不同的角度，以多元的史料詮釋。
陳儀深說，當前台灣所面臨問題的複雜與國際情勢的嚴峻，比起李登輝執政的時代，有過之而無不及。他援引李登輝生前在《新‧台灣的主張》第三章指出，「未來民主台灣」的重要威脅，外部主要是中國因素，以各種形貌或策略來癱瘓台灣的政治和經濟；內部是國家認同的分裂，阻礙國家共識的形成的因素，是來自舊時代的歷史與政治問題糾纏、尚未清理妥當。
陳儀深表示，今日台灣的存在價值，很重要的部分是成為一個「最了解中國、並傳達給全世界知道」的國家，可以向全世界展現台灣的經驗與見識。他說，透過李登輝的提點和思維，加上當前朝野有識之士的合作和努力，相信可以找到安身立命和長治久安的方法與道路。
李安妮致詞表示，她這些年運用各種不同的工具跟方法推動所謂的「李登輝記憶工程」，並不是要把李登輝神格化，而是要透過李登輝在台灣這塊土地上近百年的生命歷程，把屬於台灣民主的知識、史料與價值好好保存下來，讓下個世代的人能看見真實的歷史光譜，而不是被化成神話，或者是惡意地去扭曲。
李安妮認為，台灣的國際處境常常被外界敘述跟框架，而不是自己來說，而記憶工程最重要的一步就是找回自己的敘事權，台灣從來就不是一個被動接受歷史的地方，台灣人在歷史中從來不是旁觀者，而是局勢中真正的行動者。
李安妮提到，國家記憶女性視角的重要，往往那些沒有被寫進檔案裡的細節，常常才是歷史走向的關鍵。今天有許多女性學者，對她來說，台灣的歷史研究正逐步讓不同聲音進入知識的核心。她強調，「記憶若被好好保存，民主就不會迷路」，如果民主的記憶只剩下口號、標語或是修辭，國家的民主一定不會穩固。
活動過程也透過「數位李登輝」AI語音致詞，他知道一般民眾尤其是年輕人，語言、生活方式都跟過去不一樣，基金會與資策會合作發展數位李登輝，鼓勵台灣圖書館不只是展示思想，也希望讓年輕世代願意停下來，思考台灣要走向什麼樣的未來，又要怎麼共同來完成這塊土地的使命。他說，「未來在宣讀論文時，如果想像我坐在一旁，靜靜聆聽，那表示我們一起在面對同一件事，把台灣往更高，更遠的方向帶出去。」
