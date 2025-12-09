瑞士頂尖寄宿名校首度大規模登台 Swiss Learning 打造直通世界級名校獨家管道

cnews207251209a03

CNEWS匯流新聞網記者許哲綱、李衣綸／台北報導

瑞士教育推廣機構 Swiss Learning 首度攜手多所全球知名的瑞士寄宿名校，在台北舉辦「瑞士國際教育交流會」，為台灣家庭帶來前所未有、一次深入認識瑞士菁英教育的黃金機會。

此次來台的名校陣容堪稱「瑞士寄宿名校天花板級集合」：包括如Institut le Rosey、Brillantmont International School、Institut auf Dem Rosenberg、Collège Champittet、Lyceum Alpinum Zuoz、Collège Beau Soleil、Institut Montana Switzerland、St. George’s International School、La Garenne、Aiglon College、John. F. Kennedy、TASIS (The American School in Switzerland)、Collège du Léman、Leysin American School和Le Régent等世界頂尖寄宿學校。

酒店管理學院則包括Les Roches Global Hospitality、 Edication和Glion Institute of Higher Education。這些學校皆以嚴謹學術、多語文化以及延續超過百年的寄宿教育傳統著稱，也是許多國際企業家、創新者與全球領袖的成長搖籃。瑞士商務辦事處處長 Claudia Fontana Tobiassen 女士 亦親自出席，突顯本次交流會對於台灣與瑞士教育合作的重要性；過往需親赴瑞士才能拜訪的寄宿名校，此次由 Swiss Learning 首度聯合帶到台灣，讓家長在一天內就能完成過去需要花上數週的校園諮詢。

瑞士學校以獨特的國際化社群、小班制與個別化教學聞名。學生不只吸收純正英語與歐洲語言，更在山林、藝術、科學與領導力課程中鍛鍊自律與自信。許多校友畢業後以頂尖大學為起點，成為跨國企業領袖與創新創業者。瑞士寄宿學校多位於山景湖畔城市，學生在安全放心的環境中成長，同時從事滑雪、健行、戶外教育等活動，讓「學習不是關在教室，而是走入世界」。

Swiss Learning 創辦人暨主席 Christophe Xavier Clivaz 表示，非常高興能首次在台灣舉辦教育活動。台灣家庭對優質教育的重視令人印象深刻。瑞士教育兼具嚴謹與創新，致力於培育具備國際競爭力與創造力的學生。希望藉由此次交流會，為台灣學子開啟通往世界名校的新契機。

此次活動由 Swiss Learning 台灣區代表 Lucy Yang（楊蕾） 率領籌辦。她強調，瑞士寄宿教育最珍貴的價值在於「發現學生的獨特性：每位孩子都能在正向、多元文化的社群中找到自己的節奏，我們希望此次交流會能成為台灣學生更勇敢邁向國際的重要起點。瑞士寄宿學校以安全、多元與全人教育著稱。我們相信此次活動能協助台灣家庭深入了解各校特色與優勢，協助學生為未來的學業與人生發展做出自信且明智的選擇。」

交流會現場包含名校簡報、一對一諮詢、校友分享與家長座談，協助家庭快速掌握學校的課程特色、申請流程到在地生活。Swiss Learning 此次首度登台，不僅使瑞士教育更直接觸及台灣家庭，也象徵台瑞教育與文化交流的新篇章正式展開。

