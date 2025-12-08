許效舜親授「台語表演」心法 背後有洋蔥

許效舜以自創曲〈心愛的謝謝〉談角色與人生：表演的靈魂來自生活 （公視台語台 提供）

去年拿下金鐘獎綜藝主持人獎的許效舜，多年來深耕本土文化，近來台語台討論度爆棚的《Talk Talk秀台語》火熱播至第二季，由「台語喜劇大師」許效舜擔任評審長，周末他為「台語台表演班」在高雄以客席講師之姿授課，過程中傾囊相授，讓學員獲益良多。

深耕台語喜劇多年的舜哥在得知台語台表演班開辦後，立刻主動聯繫台語台，明確表示無論課程在哪裡舉行，他一定排除萬難到場，親自把語言與表演的核心傳承給年輕世代。他以「越在地越國際」開場，強調語言是文化的根，而表演者的台語底氣必須從生活累積。他提醒學員，演員不是模仿，而是理解角色的生命。從語氣、腔調、呼吸、語助詞到情緒節奏，每一項都是角色靈魂的重要拼圖。舜哥也以多年拍戲、綜藝、廣播經驗分享演員在鏡頭前最重要的是「真實」與「反應力」，語言能力更直接影響表演深度。他說：「你講出台語的自然度，就是角色的可信度。」現場示範讓學員驚呼連連，顯然是有備而來。

「台語台表演班」高雄班客座講師許效舜(左)與學員在課堂上即興演出，互動精彩感人 （公視台語台 提供）

擔任客座講師許效舜更強調，演員的基本功有兩項，分別是「無中生有」與「小題大作」。如果缺乏生活觀察與常識累積，角色就會像空殼；真正能打動人的表演來自日常。他示範如何以語氣切換年紀、用呼吸決定情緒、以節奏製造張力，並提醒演員替角色建立前史，包括挫折與夢想、壓力與尊嚴，「生活就是演員最好的劇本」。

公視台語台打造全台唯一台語演員訓練計畫！金獎台語大師許效舜力挺，為高雄班揭開序幕 （公視台語台 提供）

課堂中，他分也享台語自創曲〈心愛的謝謝〉，這首歌讓出道36年的阿吉仔在 2023 年奪下金曲最佳台語男歌手。他朗讀歌詞：「人生是短短，日子嘛椿無濟……這個家，抹當欠你一個。心愛的，謝謝。」並提醒學員：「沒有生活，就寫不出歌；沒有感情，就演不好角色。」學員們不分男女，聆聽後紛紛分享自己的家庭記憶，許多學員因由阿公阿媽帶大，如今回頭學台語，更能理解語言背後的情感重量，說到激動處，不少人當場落淚，深刻感受語言、表演與人生的緊密連結。

今年的「台語台表演班」高雄班跨領域豪華師資大集結，包括金鐘男配蘇達、全方位表演者黃采儀、北影最佳新演員蔡嘉茵、金鐘視帝黃河、北影最佳女配白靜宜、台語指導林良儒與廖淑鳳、編劇張文綺與陳文梓、導演洪偉哲、我在娛樂負責人陳慶宇、法律顧問吳裕程律師等，從語言、表演、劇本、媒體公關到法律，打造完整演員養成路徑。三位導師也送上重要提醒：蘇達表示演員是情感傳遞的載體，要用身體完成角色生命；黃采儀勉勵保持柔軟與好奇，不到殺青最後一刻絕不放棄；蔡嘉茵提醒無論狀態好壞，都提醒自己莫忘初衷。

