賴瑞隆兒涉校園霸凌 受害童家長爆賴妻「姿態高」：言詞滿是優越感

民進黨立委賴瑞隆面對8歲兒子捲入校園霸凌風波再度公開道歉，並表示現階段最重要的是孩子的身心狀況。（圖／方萬民攝）

有意角逐2026年高雄市長的民進黨立委賴瑞隆，近日爆出其8歲兒子在校園霸凌、辱罵同學，引發社會高度關注。如今受害女童家長再向媒體爆料，女兒10月16日遭賴兒毆打，甚至被尾隨堵在女廁，當天老師已知情並通知家長，但校方直至12天後才進行校安通報，而賴妻更是11月20日才出面，且姿態相當高。

《東森新媒體ETtoday》報導，家長指出，女兒挨打後仍每天遭賴童以「神經病」、「笨蛋」等字眼羞辱，幾乎只要看到就會被罵，多次向老師及學務處反映都未見改善。更令家屬難以接受的是，女兒10月16日遭毆打，校方直至12天後才進行校安通報，賴妻陳怡元更是直到11月20日才出面，距離事發已長達35天。

家長指稱，賴妻在會議中未向女童或家屬道歉，反而強調自家十分重視孩子教育，語氣流露優越感。當家屬敘述事件經過後，對方還質疑「說法不一致」，讓女童家長憤怒直呼「校園霸凌能有AB版本嗎？」

家長並表示，曾懇求對方協助制止孩子辱罵行為，盼讓事件落幕，但賴妻未承諾改善，甚至在會議不歡而散後，直接前往副校長辦公室理論，讓家屬覺得彷彿「做錯的是我們」。家屬亦質疑賴瑞隆先前在記者會中稱「學校說事情處理好了」的說法，認為事件當時仍在校安調查初期，質疑是否有人「吃案」或對方「說謊」。

面對爭議延燒，賴瑞隆今（7日）再度召開記者會，向受害女童與家長公開道歉，強調已依家長要求完整觀看校內監視畫面，並持續透過校方尋求當面致歉的機會。他承諾，本學期將不再讓孩子返校，將協助辦理退學，並安排心理評估與治療。

他澄清外界指稱孩子在前一所學校也曾霸凌並不屬實，呼籲不要過度妖魔化一名8歲孩童，並一度哽咽道「身為父親責無旁貸，會承擔教養責任」。至於是否退出高雄市長初選或暫停行程？賴瑞隆回應，目前最重要的是處理孩子問題，「沒有比兩個孩子更重要的事」，期盼能讓孩子儘快回到健康、無壓力的成長環境。

◎拒絕暴力 請撥打110

◎反校園霸凌專線：1953

