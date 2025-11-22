金馬慶功／一票之差飲恨！柯煒林喊「誰沒投給我」：每次都說是第二名

記者宋亭誼／台北報導

《大濛》團隊抱回5座金馬。（圖／記者鄭孟晃攝影）

第62屆金馬獎22日圓滿落幕，由導演陳玉勳執導的電影《大濛》入圍金馬11項大獎，最終抱回最佳造型設計、最佳美術設計、最佳原著劇本與最佳劇情片，加上此前搶下的觀眾票選獎，一共抱回5座金馬，成為本屆最大贏家。然而，儘管陳玉勳抱回今晚最大獎最佳劇情片，他仍為入圍最佳男女主角的柯煒林、方郁婷未能獲獎感到可惜。

陳玉勳為柯煒林（左）、方郁婷（中）感到遺憾，右為9m88。（圖／記者鄭孟晃攝影）

今年男主角競爭激烈，金馬執委會執行長聞天祥受訪表示，柯煒林與張震廝殺到最後一輪，最終張震以一票險勝柯煒林，對此，柯煒林在慶功宴幽默表示：「每次都跟我說是第二名，那告訴我這次誰沒投給我！」柯煒林坦言，有沒有得獎對他來說並不重要，能參加金馬獎就已經很開心。

柯煒林個性活潑外向，受訪時笑料不斷。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

柯煒林4年前以《濁水漂流》入圍第58屆金馬獎最佳男配角，因而獲得繼續在台灣發展的契機，時隔4年，柯煒林再度闖進金馬殿堂，感受到台灣電影工作者對他的支持與認同，感到受寵若驚的同時，更多的是開心與感恩。因此，見到香港導演李駿碩奪下最佳導演獎，他興奮表示：「我超開心的」。

