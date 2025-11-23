金馬獎慶功／柯煒林一票之差影帝敗給張震 忍不住喊：誰沒投給我！
由導演陳玉勳執導的電影《大濛》，在本屆金馬獎風光入圍11項大獎，最終拿下最佳造型設計、最佳美術設計、最佳原著劇本、最佳劇情片等四項大獎，加上日前已獲頒的觀眾票選最佳影片，成為本屆金馬獎的最大贏家。
在慶功宴上，導演陳玉勳雖然難掩豐收的喜悅，但坦言仍有遺憾，對於主演柯煒林與方郁婷未能拿下影帝、影后獎項感到惋惜。
根據金馬執委會執行長聞天祥透露，柯煒林在影帝的最終競爭中，是以一票之差輸給了張震。柯煒林在慶功宴上開玩笑說：「每次都跟我說是第二名，那是誰？沒有投給我！」不過他也表示，有沒有得獎對他來說並不重要，能參加金馬獎、認識新朋友就已經很開心。
未能奪得影后的方郁婷則表現大方，她不覺得遺憾，反倒對《大濛》拿下最佳劇情片感到開心：「希望大家都可以進戲院看。」
當晚，國際大導李安與金馬主席李屏賓也驚喜現身《大濛》慶功宴，替劇組加油打氣。李安透露陳玉勳以前是他的學生，感嘆現今拍片環境困難，但台灣電影從業人員仍保有熱情，努力在困境中成長茁壯。他幽默地打趣道：「可見不聽老師的話都很有出息。」同時也稱讚演員群的精湛表演令他非常驚豔。
在片中參演並演唱主題曲〈大濛的暗眠〉的9m88，也在典禮上進行了表演。她表示表演完後如釋重負，因為「這次是背負全劇組的使命去唱」。有網友大讚她「表演贏過音響」的瑕疵，她則笑著回應：「那音響要加油耶，我們一起加油！」展現出幽默與高情商。
