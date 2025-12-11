凌晨騎車上班！警員撞死闖紅燈八旬婦 松山分局：深表遺憾

記者楊忠翰／台北報導

松山分局譚姓警員行經仁愛路四段及光復南路口時撞死李姓老婦。（圖／翻攝畫面）

台北市1名82歲李姓老婦，上月28日凌晨5時許獨自外出，行經仁愛路四段及光復南路口時，竟直接闖紅燈穿越馬路，遭到松山分局譚姓警員（26歲）騎車追撞，李婦當場倒地不起，經送醫搶救2天後仍宣告不治；對此，松山分局表示，本分局對於此不幸事故深表遺憾，並向家屬致上誠摯慰問，將協助雙方進行後續事宜。

信義分局指出，上月28日凌晨5時59分，譚姓警員騎車出門上班，行經仁愛路四段及光復南路口時，前方路口號誌轉為綠燈，他隨即加速準備通過路口，沒想到李婦突然竄出，他緊急猛按煞車仍撞上對方，連人帶車重摔在地，李婦也在地上翻滾後數圈後，當場倒地不起。

警消獲報後趕抵現場，經檢傷後發現譚員身體多處擦挫傷，經送醫救治後並無大礙，但迄今仍休假在家休養；李婦則有顱內出血現象，經送醫搶救2天後仍回天乏術；信義交通分隊對譚員進行酒測，數值為0毫克，至於雙方肇事責任百分比，仍待警方進一步調查釐清。

松山分局則表示，本分局對於此不幸事故深表遺憾，並向家屬致上誠摯慰問，將協助雙方進行後續事宜；全案已由信義交通分隊依規定受理成案，並將譚員依過失致死罪嫌移送法辦。

