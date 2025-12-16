Google：給了警告卻沒給解法，「暗網報告」確定明年年2月終止服務
對於關心自己個資是否在網路上「裸奔」的使用者來說，Google的「暗網報告」 (Dark Web Report)是一個相當方便的監測工具。這項原本屬於Google One付費會員的獨享功能，在去年才剛佛心地開放給所有Google帳戶使用者 (包含台灣地區)。但Google稍早正式確認這項服務將在2026年2月步入歷史，原因在於只能提供警告，卻無法提供實際解決辦法。
兩階段退場，明年2月資料全刪
根據Google公告消息，暗網報告的退場將分為兩個階段進行：
• 2026年1月15日：系統將停止掃描新的暗網資料外洩案例。也就是說，從這天起，新的外洩資訊將不再被通知。
• 2026年2月16日：服務正式下線。屆時使用者將無法再存取該介面，所有與該服務相關的設定與資料也將被永久刪除。
當然，使用者如果有疑慮，也可以在服務關閉前自行進入設定頁面刪除相關資料檔。
為什麼要關？Google：只給警告、沒給解決方案
這項服務最早於2023年推出，主要功能是監控使用者的姓名、地址、電話、Email等個資是否出現在駭客交易頻繁的暗網中。
至於為何要關閉這項看似實用的功能？Google給出的理由相當誠實且直白。官方表示，根據使用者的回饋意見，雖然暗網報告提供了「資料外洩」的警訊，但往往缺乏有用的後續步驟 (Actionable steps)。
換句話說，使用者只知道「慘了，我的電話流出了」，但系統卻沒能告訴他具體該怎麼補救，最終只能徒增焦慮。因此，Google決定將資源轉向開發能提供更清晰、更具操作性步驟的資安工具。
替代方案有哪些？
在暗網報告退場後，Google 建議使用者善用現有的其他資安工具來保護自己：
• Google密碼管理員 (Password Manager)：可檢查儲存的密碼是否已遭外洩 (這其實比單純知道Email流出更實用)。
• 安全檢查 (Security Checkup)：檢視帳戶登入狀況與連結裝置。
• Passkey (通行密鑰)：設定更安全的登入方式，減少依賴傳統密碼。
• 與你相關的結果 (Results about you)：這項工具可以協助用戶搜尋，並且要求移除Google搜尋結果中出現的個人住家地址或電話號碼。
分析觀點：功能整合是大勢所趨
筆者認為，Google關閉獨立的「暗網報告」頁面其實不讓人意外。從產品邏輯來看，單純告訴使用者「你的資料在暗網」卻無法像更改密碼那樣直接解決問題，確實容易造成使用者的無助感。
這項調整更像是Google資安產品線的「去蕪存菁」與整合。未來這些監測技術很可能會被打散，並且整合到Google密碼管理員或Google安全中心的後台運作中，當偵測到威脅時直接引導用戶修改密碼或啟用雙重驗證，這比單純發一份「報告」來得更有實際意義。
川普政府組建「Tech Force」國家隊，攜手蘋果、OpenAI與NVIDIA招募千名工程師加入
NVIDIA收購SchedMD鞏固AI護城河，同步發表Nemotron 3模型：導入Mamba架構、效率暴增4倍
