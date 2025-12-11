一周大事（12/7-12/13）：日本青森地震／南韓入境卡標中國台灣／Netflix買華納殺出程咬金／川普放行輝達H200賣中國／澳洲16歲以下禁用社群

本周一周大事包括：日本青森7.5強震 台旅客護電視引熱議、南韓入境卡標中國（台灣）賴清德：盼尊重台灣人民意志、Netflix買華納兄弟有變數？派拉蒙擬祭1084億美元搶親、川普放行輝達H200銷中國 美鷹派警告「全球將後悔莫及」、澳洲創全球首例 16歲以下禁用社群媒體

日本青森縣8日晚間發生規模7.5地震，市中心一棟建築的窗戶受損，牆壁裂開。(Photo by Yusuke Harada/NurPhoto via Getty Images on December 9, 2025.)

日本青森縣8日晚間發生規模7.5地震，造成至少30人受傷，約9萬居民被迫離家避難。事後，一段影片在網路上廣傳，台灣旅客面對突來的地震，立馬冷靜護住青森旅館內的液晶電視，讓日本網友直呼：「明明不是自己家，卻主動守護電視，這份體貼令人敬佩。」

南韓電子入境卡系統今年2月上線，當時入出境資料中的國家選項，便將台灣列為CHINA(TAIWAN)，雖然出入境訊息不是必填，但因至今仍未更正，引發網友議論。我國總統賴清德10日受訪時表示，在台韓交流密切、經貿往來也非常多的情況下，希望雙方能夠維持友好關係，南韓也能尊重台灣人民的意志。

美國串流媒體龍頭Netflix 5日公告，已與華納兄弟探索（WBD）達成協議，將斥資720億美元收購WBD旗下電視、電影製作和串流業務。美國總統川普7日質疑Netflix市占率恐過大，稱將「介入」審查該項交易；8日派拉蒙天空之舞再聲明，將向WBD股東提出更優渥的1084億美元收購方案，這場併購案會如何落幕還有待揭曉。

美國總統川普8日宣布，允許輝達向中國出口H200晶片，並稱其中25%的金額將支付給美國，支持美國就業、強化美國製造，讓美國納稅人受惠。但前美國陸軍次長卡森憂心，「這項決定等於把美國的競爭優勢拿去賣了，等到中國開始把以美國晶片打造的AI提供給自家軍隊使用，全球都將後悔莫及。」

澳洲社群媒體禁令10日生效，是全球第一個禁止16歲以下兒童使用社群平台的國家，Instagram、TikTok等平台均被要求封鎖未滿16歲的用戶，否則最高將面臨4950萬澳元罰款。澳洲總理艾班尼斯稱這天是「值得驕傲的一天」，因為澳洲家庭正在從大型科技公司手中奪回權力。不過有學生批評政府焦點放錯，認為真正應該被移除的是社群平台上的有害內容，而非青少年。
















